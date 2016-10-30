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Muhaliflerden Astana'yÄ± boykot kararÄ±
Muhaliflerden Astana'yÄ± boykot kararÄ±

Suriyeli muhalifler rejimin ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸini belirterek Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na imza atan muhalif gruplar, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da yapÄ±lmasÄ± beklenen Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± rejimin ihlallerini gerekÃ§e gÃ¶stererek durdurma kararÄ± aldÄ±.

Suriyeli muhaliflerin yaptÄ±ÄŸÄ± ortak aÃ§Ä±klamada "Rejim gÃ¼Ã§leri ve mÃ¼ttefikleri, saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rdÃ¼rerek birÃ§ok kez bÃ¼yÃ¼k ihlallerde bulundu" diyerek kararlarÄ±nÄ±n gerekÃ§esini aÃ§Ä±kladÄ±.

TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Suriye'de saÄŸlanan ateÅŸkes 29 AralÄ±k gecesi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti.

Muhaliflerin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye ordusu ve Ä°ran destekli mÃ¼ttefiklerinin askeri operasyonlarÄ±na devam etmeleri halinde ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ±n da ortadan kalkacaÄŸÄ± kaydedildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde hazÄ±rlanan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±yla ilgili Rusya'nÄ±n sunduÄŸu tasarÄ±yÄ± 31 AralÄ±k'ta oy birliÄŸi ile kabul etmiÅŸti. AteÅŸkese destek veren tasarÄ±da Suriye'ye acil insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, bunun yanÄ±nda Suriye'de hÃ¼kÃ¼met ile muhalifler arasÄ±ndaki siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recine destek verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuluyordu.

BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ateÅŸkesi takiben bir ay iÃ§inde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da baÅŸlamasÄ± hedefleniyor.

Ãœlkenin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kesiminde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durduÄŸu bildirilse de ateÅŸkes ihlali haberleri gelmeye devam ediyor.



Ä°lgili Konular suriyeli muhalifler suriye ateÅŸkes
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