ABD'den KÃ¶rfez'e iki ayda 40 milyarlÄ±k silah

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™ne (BAE) son iki ayda 40,8 milyar dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD Savunma ve GÃ¼venlik Ä°ÅŸbirliÄŸi AjansÄ±nÄ±n verilerinden edinilen bilgilere gÃ¶re, Katar 21 milyar 881 milyon dolarla kasÄ±m ve aralÄ±k aylarÄ±nda ABD'den en fazla silah satÄ±n alan Ã¼lke oldu.
Katarâ€™Ä±n 17 KasÄ±mâ€™da 21 milyar 100 milyon dolar deÄŸerinde 72 Ã§ok fonksiyonlu Boeing F-15QA tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± mÃ¼himmat paketi ile satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
AyrÄ±ca, Katarâ€™Ä±n halihazÄ±rda 4 adet bulunan, Boeing firmasÄ±na geÃ§en yÄ±l 4 adet daha sipariÅŸ ettiÄŸi C-17 tipi askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ± iÃ§in 8 yedek motor, ilgili ekipman ve lojistik destek iÃ§in de 781 milyar dolar Ã¶dediÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.
KasÄ±m ayÄ±nda 10 milyar 100 milyon dolar deÄŸerinde "Boeing F/A-18 SÃ¼per Hornet" tipi 28 uÃ§ak alÄ±m talebinden sonra Kuveytâ€™in aralÄ±k ayÄ±nda da 1,7 milyar dolar deÄŸerinde 218 M1A2 Abrams tankÄ±nÄ± iliÅŸkili ekipmanla satÄ±n alma talebinin ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Kuveyt'in aralÄ±k ayÄ±nda ayrÄ±ca, 37 milyon dolar deÄŸerinde birleÅŸik direkt mÃ¼himmat kuyruk takÄ±mÄ± adÄ± verilen "kÃ¶r bombalara" gÃ¼dÃ¼m saÄŸlayan cihazlardan bin 250 adet satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Â AjansÄ±n verilerinde Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nin yaklaÅŸÄ±k deÄŸerlerde nakliye ve saldÄ±rÄ± helikopteri satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Suudi Arabistanâ€™Ä±n 3 milyar 500 milyon dolar deÄŸerinde 48 CH-47F Chinook nakliye helikopteri talebi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 7 AralÄ±k'ta onaylandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aynÄ± tarihte BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™ne de 3 milyar 510 milyon deÄŸerinde 28 Apache AH-64 tipi saldÄ±rÄ± helikopterinin satÄ±ÅŸÄ±na onay verdi.
ABD, bu Ã¼lkelere yÄ±lÄ±n geri kalanÄ±nda ise 2 milyar dolar civarÄ±nda askeri malzeme ve silah sattÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayladÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n silah satÄ±ÅŸlarÄ± Kongre tarafÄ±ndan incelenip onaylandÄ±ktan sonra gerÃ§ekleÅŸiyor.Â
Ã‡ek radyosu, vatandaÅŸlarÄ±n kendilerini savunma amaÃ§lÄ± silah kullanÄ±mÄ±na izin veren bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
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