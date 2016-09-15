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09:50, 03 Ocak 2017 SalÄ±
Amerika
GÃ¼ncelleme: 08:50, 03 Ocak 2017 SalÄ±

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ABD Kongresi Etik Ofisiâ€™nin yetkileri kÄ±sÄ±tlandÄ±
ABD Kongresi Etik Ofisiâ€™nin yetkileri kÄ±sÄ±tlandÄ±

Kongrenin Kongre Etik Ofisiâ€™nin yeklilerini sÄ±nÄ±rlamak iÃ§in Etik Komitesiâ€™ne baÄŸlanmasÄ± teklifi kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi Kongresinin baÄŸÄ±msÄ±z denetim mekanizmasÄ± olan Kongre Etik Ofisiâ€™nin yeklilerini sÄ±nÄ±rlamak iÃ§in Etik Komitesiâ€™ne baÄŸlanmasÄ± teklifi onaylandÄ±.

Kongrenin seÃ§imlerden sonra aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hemen Ã¶ncesinde yapÄ±lan kapalÄ± oylamada yasa tasarÄ±sÄ± 119â€™a karÅŸÄ± 74 oyla geÃ§ti.

Karara gÃ¶re, Ofis sÃ¶zcÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ramayacak; kongre Ã¼yelerinden oluÅŸan Etik Komitesiâ€™nin izni olmaksÄ±zÄ±n isimsiz ihbarlarÄ± soruÅŸturamayacak, yolsuzluk davalarÄ±nÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸa devredemeyecek.

Kongre Etik Ofisi, 2008â€™de Ã¼Ã§ kongre Ã¼yesinin yolsuzluk iddialarÄ±ndan dolayÄ± tutuklanmasÄ± sonrasÄ±nda kurulmuÅŸtu.

Mevcut yetkileriyle Ofis, Etik Komitesi bir kongre Ã¼yesinin yaptÄ±ÄŸÄ± yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± adÄ±m atmamaya karar verse bile bulgularÄ±nÄ± kamu ile paylaÅŸabiliyor.

AÄŸrÄ±lÄ±klÄ± olarak CumhuriyetÃ§ilerin desteklediÄŸi tasarÄ±ya CumhuriyetÃ§i Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Paul Ryan ve CumhuriyetÃ§i Ã§oÄŸunluk lideri Kevin McChartyâ€™nin karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

SÃ¶z konusu Ofis, 2014 yÄ±lÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n ABDâ€™li kongre Ã¼yelerinin TÃ¼rkiyeâ€™ye yaptÄ±klarÄ± seyahatlere kongre tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde sponsorluk yaptÄ±ÄŸÄ±na dair iddialar Ã¼zerine Ã¼yeler hakkÄ±nda rapor hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.

Kongre Etik Ofisi YÃ¶netim Kurulu tarafÄ±ndan onaylanan ve ABD Temsilciler Meclisinin Etik Komitesine sunulan raporda, 10 milletvekili ile Temsilciler Meclisinde Ã§alÄ±ÅŸan 32 kiÅŸinin FETÃ–'nÃ¼n organizasyonuyla gittiÄŸi seyahatin dÃ¼zenlenmesindeki usulsÃ¼zlÃ¼kleri, verilen binlerce dolarlÄ±k hediyeleri ve yÃ¼zbinlerce dolarlÄ±k yol masraflarÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtu.



Ä°lgili Konular ABD Kongresi
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