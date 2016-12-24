Libya ulusal mutabakat hÃ¼kÃ¼metinde istifa

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Libya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Musa el-Kuni, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Kuni, baÅŸkent Trablus'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BaÅŸkanlÄ±k Konseyinin Ã¼lke yÃ¶netiminde baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± nedeniyleÂ baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revindenÂ istifa ettiÄŸini belirtti.Â
Konseydeki gÃ¶rev sÃ¼resinde bilerek ya da bilmeyerek iÅŸlediÄŸi suÃ§lar iÃ§in kendisini yargÄ±ya teslim ettiÄŸini sÃ¶yleyen Kuni, geÃ§en yÄ±l boyunca cinayet, adam kaÃ§Ä±rma, tecavÃ¼z gibi yaÅŸanan tÃ¼m trajedilerin sorumlusunun konsey olduÄŸunu savundu.
Kuni'nin istifasÄ±nÄ± resmi olarak sunduÄŸuna iliÅŸkin bir bilgiye ulaÅŸÄ±lmazken, BaÅŸkanlÄ±k Konseyi yetkililerinin de henÃ¼z konuya iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
Fayiz SiracÂ liderliÄŸindeki BaÅŸkanlÄ±k Konseyi, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± Ahmed Muaytik, Fethi el-Mecberi, Ali el-Katrani, Abdusselam KaÃ§man, Musa el-Kuni'nin yanÄ± sÄ±ra Ã–mer el-Esved, Muhammed el-Imari Muhammed, Ahmed Hamza el-Mehdi isimli Ã¼yelerden oluÅŸuyor.
Libya'da 17 Åžubat 2011'deki devrimin ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k ve karÅŸÄ±t gruplar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÂ neticesindeÂ Ã¼lkede biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi) diÄŸeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak Ã¼zere iki meclis ve rakip yÃ¶netim ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu geliÅŸmeler Ã§erÃ§evesinde 17 AralÄ±k 2015'te BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) giriÅŸimleriyle Fas'Ä±nÂ Suheyrat kentindeÂ varÄ±lan "Libya Siyasi AnlaÅŸmasÄ±"naÂ gÃ¶re UMH hÃ¼kÃ¼meti kurulmuÅŸtu.Â Mart 2015'te gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'ninÂ gÃ¶rev sÃ¼resine iliÅŸkin halihazÄ±rda Ã¼lkedeki siyasiler arasÄ±nda ve uluslararasÄ± toplumun bazÄ± kesimlerinde fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ± olduÄŸu belirtiliyor.
Ã‡ek radyosu, vatandaÅŸlarÄ±n kendilerini savunma amaÃ§lÄ± silah kullanÄ±mÄ±na izin veren bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
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UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kuni, hÃ¼kÃ¼metin etkisizliÄŸi nedeniyle gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini duyurdu
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