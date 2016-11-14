Irak'ta polise yeni saldÄ±rÄ±

Irak'Ä±n Salahaddin iline baÄŸlÄ± Samarra kentinde bir emniyet merkezini hedef alan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 4 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Salahaddin Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan YÃ¼zbaÅŸÄ± Saad Muhammed, Samarra'daki El-MÃ¼tevekkil Polis Merkezi'ne giren iki intihar eylemcisinin, emniyet mensuplarÄ±yla aralarÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ã¼stlerindeki patlayÄ±cÄ±larÄ± infilak ettirdiÄŸi sÃ¶yledi.
Polis merkezinin iÃ§inde yaÅŸanan olayda, en az 4 gÃ¼venlik mensubunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â aktaran Muhammed, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentte sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸini anlattÄ±.
Muhammed, ayrÄ±ca olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin yakÄ±nÄ±ndaki bir binada Ã¼stlerinde bomba bulunan iki intihar eylemcisinin etkisiz hale getirildiÄŸi bilgisini verdi.
Salahaddin Ä°l Meclisi Ãœyesi Casim MÃ¼mtaz da Irak ordu birlikleri ileÂ Irak'ta Sadr Hareketinin lideri Åžii din adamÄ± Mukteda es-Sadr'a baÄŸlÄ±Â "Seraya es-Selam"Ä±n (BarÄ±ÅŸ TugaylarÄ±) olay yerine intikal ettiÄŸi ve bÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
MÃ¼mtaz, kentin gÃ¼venliÄŸinin emniyet gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ altÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
Kaynak: AA
Â
Ã‡ek radyosu, vatandaÅŸlarÄ±n kendilerini savunma amaÃ§lÄ± silah kullanÄ±mÄ±na izin veren bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Venezuela'da iÃ§inde 13 kiÅŸinin bulunduÄŸu helikopteri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor
BaÄŸdat'ta SÃ¼nni TopluluÄŸu ve Cemaat MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehdi Sumaydai'ye suikast giriÅŸiminde bulunuldu
DÃ¼ÄŸÃ¼ne, G ve GÃ¶rme BiÃ§imleri kitaplarÄ±nÄ± yazan Ä°ngiliz yazar John Berger Ã¶ldÃ¼
Samarra'daki bir emniyet merkezine yÃ¶nelik intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 4 polis Ã¶ldÃ¼.
UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kuni, hÃ¼kÃ¼metin etkisizliÄŸi nedeniyle gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini duyurdu
Kongrenin Kongre Etik Ofisiâ€™nin yeklilerini sÄ±nÄ±rlamak iÃ§in Etik Komitesiâ€™ne baÄŸlanmasÄ± teklifi kabul edildi
ABD, son iki ayda KÃ¶rfez Ã¼lkelerine 40 milyar dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
Suriyeli muhalifler rejimin ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸini belirterek Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Fas'ta 2015'te onaylanan yasa sonucu ilk faizsiz banka lisansÄ± verildi
Fransa'da yeni dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, Ã¶lmeden Ã¶nce aksini belirtmeyen herkes tÃ¼m organlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸ sayÄ±lacak
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, polis iÃ§erisinde kurulan yolsuzluk birimine dÃ¼n akÅŸam Ã¼Ã§ saat ifade verdi
Titanic adlÄ± geminin 1912'de ilk seferini yaparken buzdaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deÄŸil, kÃ¶mÃ¼r deposunda Ã§Ä±kan bÃ¼yÃ¼k bir yangÄ±nda Ã¶tÃ¼rÃ¼ batmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor
Obama, 'Umudun Cesareti' adlÄ± kitabÄ±nda da Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi birÃ§ok kesimi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratarak kendisine baÄŸlanan Ã¼mitleri bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de boÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.
KerkÃ¼k'teki PeÅŸmerge komutanlarÄ±ndan Albay Enver, "DEAÅž, sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±na izin vermek iÃ§in kiÅŸi baÅŸÄ± 600 dolar haraÃ§ alÄ±yor." dedi
Ä°stifa eden DanÄ±ÅŸtay Genel Sekreteri Åželbi, yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±ndan dolayÄ± gÃ¶nderildiÄŸi hapishanede intihar etti