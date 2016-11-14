09:02, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Irak'ta polise yeni saldÄ±rÄ±





Samarra'daki bir emniyet merkezine yÃ¶nelik intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 4 polis Ã¶ldÃ¼.

Irak'Ä±n Salahaddin iline baÄŸlÄ± Samarra kentinde bir emniyet merkezini hedef alan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 4 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Salahaddin Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan YÃ¼zbaÅŸÄ± Saad Muhammed, Samarra'daki El-MÃ¼tevekkil Polis Merkezi'ne giren iki intihar eylemcisinin, emniyet mensuplarÄ±yla aralarÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ã¼stlerindeki patlayÄ±cÄ±larÄ± infilak ettirdiÄŸi sÃ¶yledi. Polis merkezinin iÃ§inde yaÅŸanan olayda, en az 4 gÃ¼venlik mensubunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â aktaran Muhammed, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentte sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸini anlattÄ±. Muhammed, ayrÄ±ca olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin yakÄ±nÄ±ndaki bir binada Ã¼stlerinde bomba bulunan iki intihar eylemcisinin etkisiz hale getirildiÄŸi bilgisini verdi. Salahaddin Ä°l Meclisi Ãœyesi Casim MÃ¼mtaz da Irak ordu birlikleri ileÂ Irak'ta Sadr Hareketinin lideri Åžii din adamÄ± Mukteda es-Sadr'a baÄŸlÄ±Â "Seraya es-Selam"Ä±n (BarÄ±ÅŸ TugaylarÄ±) olay yerine intikal ettiÄŸi ve bÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. MÃ¼mtaz, kentin gÃ¼venliÄŸinin emniyet gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ altÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi. Kaynak: AA Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.