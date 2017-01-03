09:13, 03 Ocak 2017 SalÄ±

John Berger Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz yazar ve eleÅŸtirmen John Berger hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Sanat hayatÄ±na ressam olarak baÅŸlayan ve daha sonra sanat eleÅŸtirmenliÄŸi de yapan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz yazar John Berger, 90 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. "G." adlÄ± kitabÄ±yla, dÃ¼nyanÄ±n en saygÄ±n edebiyat Ã¶dÃ¼llerinden biri olan "Man Booker Prize"Ä± 1972 yÄ±lÄ±nda kazanan Berger, "Golden PEN" ve "Petrarca-Preis" Ã¶dÃ¼llerine de layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

"G."nin yanÄ± sÄ±ra "GÃ¶rme BiÃ§imleri", "Yedinci Adam", "DÃ¼ÄŸÃ¼ne" gibi Ã¶nemli eserlerin de sahibi olan John Berger, Ã§aÄŸÄ±n en etkili yazarlarÄ±ndan biri olarak gÃ¶steriliyordu.

JOHN BERGER KÄ°MDÄ°R?

John Berger (5 KasÄ±m 1926, Londra-2 Ocak 2017) Ä°ngiliz yazar, sanat eleÅŸtirmeni. G. isimli romanÄ± 1972'de Man Booker Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ kazandÄ±. John Berger, mesleki kariyerine ressam olarak baÅŸladÄ±. 1940'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru Londra'da birÃ§ok sergiye katÄ±ldÄ±. 1948-1955 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda sanat eleÅŸtirmenliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra, resim dersleri de verdi.

Ä°ngilizce yazan en etkili sanat eleÅŸtirmenlerinden biri olarak tanÄ±nÄ±yor. Senaryo yazarlÄ±ÄŸÄ± ve belgesel yazarÄ± olarak da biliniyor. Ä°lk romanÄ± ZamanÄ±mÄ±zÄ±n Bir RessamÄ± (A Painter of our Time) 1958'de yayÄ±mlandÄ±.

ÅžanslÄ± Adam (A Fortunate Man)

Sanat ve Devrim (Art and Revolution)

GÃ¶rme BiÃ§imleri (Ways of Seeing)

Yedinci Adam (A Seventh Man)

Picasso'nun BaÅŸarÄ±sÄ± ve BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± (The Success and Failure of Picasso)

Ve YÃ¼zlerimiz, Kalbim, FotoÄŸraflar Kadar KÄ±sa (And Our Faces, My Heart, Brief as Photos)

Fotokopiler (Photocopies)

DÃ¼ÄŸÃ¼ne (To the Wedding)

Kral (King)

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