John Berger Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz yazar ve eleÅŸtirmen John Berger hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Sanat hayatÄ±na ressam olarak baÅŸlayan ve daha sonra sanat eleÅŸtirmenliÄŸi de yapan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz yazar John Berger, 90 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. "G." adlÄ± kitabÄ±yla, dÃ¼nyanÄ±n en saygÄ±n edebiyat Ã¶dÃ¼llerinden biri olan "Man Booker Prize"Ä± 1972 yÄ±lÄ±nda kazanan Berger, "Golden PEN" ve "Petrarca-Preis" Ã¶dÃ¼llerine de layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
"G."nin yanÄ± sÄ±ra "GÃ¶rme BiÃ§imleri", "Yedinci Adam", "DÃ¼ÄŸÃ¼ne" gibi Ã¶nemli eserlerin de sahibi olan John Berger, Ã§aÄŸÄ±n en etkili yazarlarÄ±ndan biri olarak gÃ¶steriliyordu.
John Berger (5 KasÄ±m 1926, Londra-2 Ocak 2017) Ä°ngiliz yazar, sanat eleÅŸtirmeni. G. isimli romanÄ± 1972'de Man Booker Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ kazandÄ±. John Berger, mesleki kariyerine ressam olarak baÅŸladÄ±. 1940'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru Londra'da birÃ§ok sergiye katÄ±ldÄ±. 1948-1955 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda sanat eleÅŸtirmenliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra, resim dersleri de verdi.
Ä°ngilizce yazan en etkili sanat eleÅŸtirmenlerinden biri olarak tanÄ±nÄ±yor. Senaryo yazarlÄ±ÄŸÄ± ve belgesel yazarÄ± olarak da biliniyor. Ä°lk romanÄ± ZamanÄ±mÄ±zÄ±n Bir RessamÄ± (A Painter of our Time) 1958'de yayÄ±mlandÄ±.
ÅžanslÄ± Adam (A Fortunate Man)
Sanat ve Devrim (Art and Revolution)
GÃ¶rme BiÃ§imleri (Ways of Seeing)
Yedinci Adam (A Seventh Man)
Picasso'nun BaÅŸarÄ±sÄ± ve BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± (The Success and Failure of Picasso)
Ve YÃ¼zlerimiz, Kalbim, FotoÄŸraflar Kadar KÄ±sa (And Our Faces, My Heart, Brief as Photos)
Fotokopiler (Photocopies)
DÃ¼ÄŸÃ¼ne (To the Wedding)
Kral (King)
A'dan X'e & John Berger TarafÄ±ndan KurtarÄ±lmÄ±ÅŸ Mektuplar
Ã‡ek radyosu, vatandaÅŸlarÄ±n kendilerini savunma amaÃ§lÄ± silah kullanÄ±mÄ±na izin veren bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Venezuela'da iÃ§inde 13 kiÅŸinin bulunduÄŸu helikopteri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor
BaÄŸdat'ta SÃ¼nni TopluluÄŸu ve Cemaat MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehdi Sumaydai'ye suikast giriÅŸiminde bulunuldu
DÃ¼ÄŸÃ¼ne, G ve GÃ¶rme BiÃ§imleri kitaplarÄ±nÄ± yazan Ä°ngiliz yazar John Berger Ã¶ldÃ¼
Samarra'daki bir emniyet merkezine yÃ¶nelik intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 4 polis Ã¶ldÃ¼.
UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kuni, hÃ¼kÃ¼metin etkisizliÄŸi nedeniyle gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini duyurdu
Kongrenin Kongre Etik Ofisiâ€™nin yeklilerini sÄ±nÄ±rlamak iÃ§in Etik Komitesiâ€™ne baÄŸlanmasÄ± teklifi kabul edildi
ABD, son iki ayda KÃ¶rfez Ã¼lkelerine 40 milyar dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
Suriyeli muhalifler rejimin ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸini belirterek Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Fas'ta 2015'te onaylanan yasa sonucu ilk faizsiz banka lisansÄ± verildi
Fransa'da yeni dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, Ã¶lmeden Ã¶nce aksini belirtmeyen herkes tÃ¼m organlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸ sayÄ±lacak
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, polis iÃ§erisinde kurulan yolsuzluk birimine dÃ¼n akÅŸam Ã¼Ã§ saat ifade verdi
Titanic adlÄ± geminin 1912'de ilk seferini yaparken buzdaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deÄŸil, kÃ¶mÃ¼r deposunda Ã§Ä±kan bÃ¼yÃ¼k bir yangÄ±nda Ã¶tÃ¼rÃ¼ batmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor
Obama, 'Umudun Cesareti' adlÄ± kitabÄ±nda da Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi birÃ§ok kesimi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratarak kendisine baÄŸlanan Ã¼mitleri bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de boÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.
KerkÃ¼k'teki PeÅŸmerge komutanlarÄ±ndan Albay Enver, "DEAÅž, sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±na izin vermek iÃ§in kiÅŸi baÅŸÄ± 600 dolar haraÃ§ alÄ±yor." dedi
Ä°stifa eden DanÄ±ÅŸtay Genel Sekreteri Åželbi, yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±ndan dolayÄ± gÃ¶nderildiÄŸi hapishanede intihar etti