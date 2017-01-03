09:24, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Irak'ta alime suikast giriÅŸimi





BaÄŸdat'ta SÃ¼nni TopluluÄŸu ve Cemaat MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehdi Sumaydai'ye suikast giriÅŸiminde bulunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta SÃ¼nni TopluluÄŸu ve Cemaat MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehdi Sumaydai'nin, dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±dan yaralanmadan kurtulduÄŸu bildirildi. SÃ¼nni TopluluÄŸu ve Cemaat MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehdi Sumaydai'nin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zeyd Halbusi, BaÄŸdat'Ä±n batÄ±sÄ±nda Yarmuk semtindeki Um el-Tubul Camisi yakÄ±nÄ±nda, Sumaydai'nin konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n infilak ettirildiÄŸini sÃ¶yledi. Halbusi, BaÄŸdat'taki Ã¶nemli SÃ¼nni camilerinden Um el-Tubul Camisine gitmek isteyen Sumaydai'nin saldÄ±rÄ±dan yara almadan kurtulduÄŸunu ifade etti. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re ise sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 13 kiÅŸi de yaralandÄ±.

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