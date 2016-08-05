Venezuela'da askeri helikopter kayboldu

Venezuela'da 13 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan askeri helikopterin Amazon ormanlarÄ±nda kaybolduÄŸu bildirildi.
Venezuela HaberleÅŸme BakanÄ± Ernesto Villegas, Amazon yaÄŸmur ormanlarÄ±nda kaybolan orduya ait Rus yapÄ±mÄ± helikopteri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n 8 askeri keÅŸif uÃ§aÄŸÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Villegas, helikopterde bulunanlar hakkÄ±nda bilgi vermedi.
Ã–te yandan yerel medyada yer alan haberlere gÃ¶re, helikopterde bulunan 13 kiÅŸi arasÄ±nda 5 sivil de yer alÄ±yor.Â
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Venezuela'da iÃ§inde 13 kiÅŸinin bulunduÄŸu helikopteri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor
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