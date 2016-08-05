09:35, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Venezuela'da askeri helikopter kayboldu



Foto: ArÅŸiv

Venezuela'da iÃ§inde 13 kiÅŸinin bulunduÄŸu helikopteri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Venezuela'da 13 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan askeri helikopterin Amazon ormanlarÄ±nda kaybolduÄŸu bildirildi. Venezuela HaberleÅŸme BakanÄ± Ernesto Villegas, Amazon yaÄŸmur ormanlarÄ±nda kaybolan orduya ait Rus yapÄ±mÄ± helikopteri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n 8 askeri keÅŸif uÃ§aÄŸÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Villegas, helikopterde bulunanlar hakkÄ±nda bilgi vermedi. Ã–te yandan yerel medyada yer alan haberlere gÃ¶re, helikopterde bulunan 13 kiÅŸi arasÄ±nda 5 sivil de yer alÄ±yor.Â

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