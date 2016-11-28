Ã‡ekya'da halkÄ±n silah kullanÄ±mÄ±na onay geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡ekya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Milan Chovanec, Berlin ve Nice kentlerinde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Ã‡ek vatandaÅŸlarÄ±n "aktif ve hÄ±zlÄ± savunma" yapabilmeleri iÃ§in kiÅŸisel silahlanmayÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racak yasal dÃ¼zenleme yapmak istediklerini bildirdi.
Ã‡ek radyosu, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, olasÄ± bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± durumunda kiÅŸisel silah sahibi Ã‡ek vatandaÅŸlarÄ±n kendilerini savunma amaÃ§lÄ± silah kullanÄ±mÄ±na izin veren bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. TasarÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±na Berlin ve Nice'de yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterildi.
Chovanec ise basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tasarÄ±yÄ± "aktif ve hÄ±zlÄ± savunma" olarak tanÄ±mladÄ±.
Ã‡ek halkÄ±nÄ±n bÃ¶ylelikle herhangi bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± durumunda emniyet gÃ¼Ã§lerine yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Chovanec, dÃ¼zenlemenin Ã¼lkede iÃ§ huzur ve gÃ¼venliÄŸin tesisinde katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
NÃ¼fusu yaklaÅŸÄ±k 10 milyon dolayÄ±nda olan Ã‡ekya'da, yaklaÅŸÄ±k 800 bin kiÅŸinin ruhsatlÄ± silahÄ± bulunduÄŸu biliniyor.
Ã‡ek radyosu, vatandaÅŸlarÄ±n kendilerini savunma amaÃ§lÄ± silah kullanÄ±mÄ±na izin veren bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
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