10:21, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Kars sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 32 dereceyi gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 32 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, havanÄ±n bÃ¶lge genelinde az bulutlu, yer yer parÃ§alÄ± bulutlu ve yer yer sisli olmasÄ± bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin altÄ±nda seyredeceÄŸi bÃ¶lgede rÃ¼zgarÄ±n deÄŸiÅŸik yÃ¶nlerden hafif olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BÃ¶lgede gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±klarÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere Kars'ta 32, Ardahan'da 30, Erzurum'da 23, AÄŸrÄ±'da 16, IÄŸdÄ±r ve Erzincan'da 9 ve Tunceli'de 3 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

GÃ¼n iÃ§inde en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n ise Tunceli'de 4, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere Erzincan'da 1, IÄŸdÄ±r'da 3, AÄŸrÄ±'da 7, Erzurum'da 8, Ardahan'da 9 ve Kars'ta da 11 derece olmasÄ± bekleniyor.