ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara iÅŸkence eden Ã¼Ã§ polis gÃ¶zaltÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, bazÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar (Rohingyalar)'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Koe Tan Kauk kÃ¶yÃ¼ne 3 KasÄ±m tarihinde operasyon dÃ¼zenleyerekÂ sivil halka iÅŸkence yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ile ilgili 3 polisi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Videoda bazÄ± polislerin operasyon sÄ±rasÄ±nda kÃ¶ylÃ¼leri dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ ve tekmelediÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden kimliÄŸi belirlenen Ã¼Ã§ polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi.
AÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan polislerden Pyae Phyo Thwin'in ifadesine dayanÄ±larak baÅŸka polislerin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ± ve mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.
Operasyona katÄ±lan polislerden biri tarafÄ±ndan kaydedildiÄŸi ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin bir ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ± dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼, diÄŸerinin de bir baÅŸka MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yÃ¼zÃ¼ne tekme attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â
Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sÄ±nÄ±r karakollarÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 13'Ã¼ gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 29 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da asker ve polis sevk edilmiÅŸ, operasyon baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Rohingya dayanÄ±ÅŸma gruplarÄ±, operasyonlarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana eyalette 400 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtirken Myanmar hÃ¼kÃ¼meti Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 86 olduÄŸunu savunmuÅŸtu.
SÄ±nÄ±r karakollarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarÄ±nda nÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸunu BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan dÃ¼nyada en fazla zulÃ¼m gÃ¶ren topluluk olarak tanÄ±mlanan Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± oluÅŸturuyor.
Arakan eyaletinde 2012 yÄ±lÄ±nda Budistler ile MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda Ã§Ä±kan ÅŸiddet olaylarÄ±nda Ã§oÄŸu MÃ¼slÃ¼man Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, yÃ¼zlerce ev ve iÅŸ yeri ateÅŸe verilmiÅŸ, binlerce Rohingya bÃ¶lgeyi terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡oÄŸunluÄŸu Yemenli Yahudi ailelerin olan ve 1950'lerde "ortadan kaybolan" binlerce bebekle ilgili devlet arÅŸivlerine uygulanan yasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konuyu yeniden Ã¼lke gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde 34 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya'nÄ±n Pasifik Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼mamiral Mikhailov, terÃ¶rizm ve korsanlarla mÃ¼cadelede Filipinler'e destek vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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ArakanlÄ± sivillere iÅŸkence yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen 3 Myanmar gÃ¼venlik gÃ¶revlisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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