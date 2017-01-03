10:29, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Ankara Emniyeti'nde gÃ¶rev deÄŸiÅŸiklikleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesindeki 20 il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan 18'inin gÃ¶rev yerleri deÄŸiÅŸtirilirken, 3 emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± ise personel ÅŸube emrinde gÃ¶revlendirildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki 43 Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden ise 33'Ã¼ne yeni gÃ¶revlendirmeler yapÄ±ldÄ±. Merkez Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin tamamÄ±na yeni atamalar yapÄ±lÄ±rken, bazÄ± dÄ±ÅŸ ilÃ§elerin emniyet mÃ¼dÃ¼rlerinde de gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±ldÄ±.



AyrÄ±ca daha Ã¶nce aÃ§Ä±klanan terfi ve tayinler kapsamÄ±nda bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi eden ve baÅŸka iller ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde gÃ¶revlendirilen 25 emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼, 15 emniyet amiri ve 2 baÅŸkomiser geÃ§ici olarak personel ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne atandÄ±.