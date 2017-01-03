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13:16, 03 Ocak 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
10:32, 03 Ocak 2017 SalÄ±

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Yemen'de Husi bÃ¶lgesindeki Ã¼niversitelerde grev
Yemen'de Husi bÃ¶lgesindeki Ã¼niversitelerde grev

Yemen'de Husilerin kontrolÃ¼ndeki farklÄ± ÅŸehirlerde bulunan 4 Ã¼niversitede dÃ¶rt aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan gÃ¶revli ve akademisyenlerin greve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Yemen'de Husilerin kontrolÃ¼ndeki farklÄ± ÅŸehirlerde bulunan 4 Ã¼niversitede dÃ¶rt aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan gÃ¶revli ve akademisyenlerin greve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Yemen'de dokuz Ã¼niversiteyi tek bir kurum altÄ±nda toplayan ÃœniversitelerarasÄ± Koordinasyon Konseyinin aldÄ±ÄŸÄ± grev kararÄ±na baÅŸkent Sana'a, El-Hudeyde, Amran ve Zemar kentlerindeki 4 Ã¼niversite olumlu yanÄ±t verdi.

Buna gÃ¶re Sana Ãœniversitesindeki Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin sÄ±nav sorularÄ±nÄ± fakÃ¼lte dekanlarÄ±na gÃ¶ndermediÄŸi, Ã–ÄŸretim Ãœyeleri SendikasÄ±nÄ±n grevi salÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rme, Ã§arÅŸamba ve perÅŸembe gÃ¼nleri kÄ±smi olarak eÄŸitim faaliyetine ara verme, cumartesi gÃ¼nÃ¼ ise kapsamlÄ± greve baÅŸlama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Karara karÅŸÄ±lÄ±k Husilere baÄŸlÄ± Sana'a Ãœniversitesi yÃ¶netimi yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± genelgede grev yapanlarÄ± caydÄ±rmak iÃ§in "gÃ¶revlilerin ve akademisyenlerin yarÄ± maaÅŸlarÄ±nÄ±n birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde Ã¶denmesi" yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nan karardan vazgeÃ§ileceÄŸi bildirdi. Ãœniversite rektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ilerleyen gÃ¼nlerde her bir Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisine aylÄ±k maaÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± (yaklaÅŸÄ±k 330 dolar) Ã¶demesi planlanÄ±yordu.

Kaynak: KÄ±rÄ±m Haber AjansÄ±



Ä°lgili Konular Yemen
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