10:41, 03 Ocak 2017 SalÄ±

GÃ¼ney Kore liderinin yargÄ±lanmasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore'de Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±na yol aÃ§an yolsuzluk ve siyasi nÃ¼fuz skandalÄ±yla ilgili davanÄ±n ilk duruÅŸma yapÄ±ldÄ±.

Dokuz yargÄ±Ã§tan oluÅŸan Anayasa Mahkemesi heyeti, Park katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in duruÅŸmayÄ± perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne erteledi. Heyet, ikinci duruÅŸmada Park'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± beklemeden davayÄ± gÃ¶rmeye devam edecek.

Anayasa Mahkemesi, geÃ§en hafta Devlet BaÅŸkanÄ± Park'Ä±n ifade vermeye zorlanmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Park, hÃ¼kÃ¼mette resmi gÃ¶revi olmayan yakÄ±n dostu Choi Soon-sil'in yÃ¶neticisi olduÄŸu vakÄ±flar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k holdinglerinden yÃ¼klÃ¼ baÄŸÄ±ÅŸlar toplamak ve bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara siyasi menfaat saÄŸlamakla suÃ§lanÄ±yor.

GÃ¼ney Kore parlamentosu, 9 AralÄ±k'ta Park hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar vermiÅŸ ve Park'Ä±n yetkileri geÃ§ici olarak BaÅŸbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmiÅŸti.

Mahkemede Park aleyhine bir karar Ã§Ä±kmasÄ± durumunda AralÄ±k 2017'de yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§im iÃ§in yeni bir tarih belirlenecek. Yasa gereÄŸince, devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n istifa etmesi ya da gÃ¶revinden alÄ±nmasÄ± durumunda 60 gÃ¼n iÃ§inde genel seÃ§ime gidilmesi gerekiyor.

Park Geun-hye, 2012'deki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda ve 2013'te gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Choi Soon-sil'in konuÅŸma metinleri ve halkla iliÅŸkiler konularÄ±nda kendisine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu ancak bu durumun o dÃ¶nemde sona erdiÄŸini belirtmiÅŸ ve halktan Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.

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