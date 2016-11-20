10:44, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi haftaya Meclis'te





Meclis genel kurulu pazartesi gÃ¼nÃ¼ anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen 18 maddelik Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi, 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Genel Kurul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlayacak.

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