10:47, 03 Ocak 2017 Salı

Rusya'da 100 kişi gözaltında öldü





Rusya'da gözaltında ölenler hakkında yapılan araştırmada geçen yıl 100 kişinin öldüğü açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya’da 2016 yılında yaklaşık 100 kişinin polis departmanları ve gözaltı merkezlerinde öldüğü açıklandı. Rapor Rusya’da polis tarafından gözaltına alınanlar arasında yaşanan ölüm olaylarını araştıran “Russkaya Ebola” (RE) araştırma merkezi tarafından açıklandı. RE merkezi, polis departmanları ve geçici gözaltı merkezlerindeki tutukluların ölüm nedenlerini genellikle 'intihar' ya da 'durumu aniden kötüleşti' olarak açıkladı. Rus güvenlik güçleri, kendi kontrolleri altındayken yaşanan ölümlerin yüzde 80'nin intihar sebebiyle olduğunu iddia ederken ölenlerin yaş ortalamasının en küçüğü 17, en yaşlısı ise 66 olarak belirlendi. RE merkezi 2015 yılında Rus polis departmanları ve geçici gözaltı merkezlerinde en az 200 kişinin öldüğünü rapor etmişti.

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