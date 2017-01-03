Rusya'da 100 kişi gözaltında öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya’da 2016 yılında yaklaşık 100 kişinin polis departmanları ve gözaltı merkezlerinde öldüğü açıklandı.
Rapor Rusya’da polis tarafından gözaltına alınanlar arasında yaşanan ölüm olaylarını araştıran “Russkaya Ebola” (RE) araştırma merkezi tarafından açıklandı.
RE merkezi, polis departmanları ve geçici gözaltı merkezlerindeki tutukluların ölüm nedenlerini genellikle 'intihar' ya da 'durumu aniden kötüleşti' olarak açıkladı.
Rus güvenlik güçleri, kendi kontrolleri altındayken yaşanan ölümlerin yüzde 80'nin intihar sebebiyle olduğunu iddia ederken ölenlerin yaş ortalamasının en küçüğü 17, en yaşlısı ise 66 olarak belirlendi.
RE merkezi 2015 yılında Rus polis departmanları ve geçici gözaltı merkezlerinde en az 200 kişinin öldüğünü rapor etmişti.
Çoğunluğu Yemenli Yahudi ailelerin olan ve 1950'lerde "ortadan kaybolan" binlerce bebekle ilgili devlet arşivlerine uygulanan yasağın kaldırılması konuyu yeniden ülke gündemine taşıdı
İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde 34 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi
Rusya'nın Pasifik Komutan Yardımcısı Tümamiral Mikhailov, terörizm ve korsanlarla mücadelede Filipinler'e destek vermeye hazır olduklarını açıkladı
Nijer'de Boko Haram'ın 15 mensubunun güvenlik güçlerince öldürüldüğü bildirildi
BAE vatandaşlarına "İkinci bir bildirime kadar Türkiye'ye seyahat planlarınızı erteleyin" uyarısı yapıldı
Rusya’da enflasyon 2015 yılına oranla geçen yıl yüzde 5,4 geriledi
Rus Rosneft şirketi Almanya'daki petrol pazarının yüzde 12'sini ele geçirdi
Rusya'da gözaltında ölenler hakkında yapılan araştırmada geçen yıl 100 kişinin öldüğü açıklandı
Bugün başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın yargılanmasında Park, duruşmaya katılmadı
Yemen'de Husilerin kontrolündeki farklı şehirlerde bulunan 4 üniversitede dört aydır maaşlarını alamayan görevli ve akademisyenlerin greve başladığı aktarıldı.
Arakanlı sivillere işkence yaparken görüntülenen 3 Myanmar güvenlik görevlisi gözaltına alındı
Suudi Arabistan 2018 yılına Özbekistan için hac kotasını yükseltmeyecek
Çek radyosu, vatandaşların kendilerini savunma amaçlı silah kullanımına izin veren bir yasa tasarısı hazırlandığını duyurdu
Venezuela'da içinde 13 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmaları devam ediyor
Bağdat'ta Sünni Topluluğu ve Cemaat Müftüsü Mehdi Sumaydai'ye suikast girişiminde bulunuldu