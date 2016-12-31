11:04, 03 Ocak 2017 SalÄ±

26 rÃ¼tbeli asker Bylock'tan tutuklandÄ±





"ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 26 rÃ¼tbeli asker daha tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–â€™nÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki (TSK) yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 26 rÃ¼tbeli asker daha tutuklandÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, TSK iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan ve "ByLock" kullanan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 28 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na getirilen 28 ÅŸÃ¼pheli savcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi. NÃ¶betÃ§i Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi de ÅŸÃ¼phelilerden 26'sÄ±nÄ±n ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi. Hakimlik, diÄŸer 2 ÅŸÃ¼phelinin ise adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlÄ±klarÄ±nda Ã§eÅŸitli rÃ¼tbelerde gÃ¶revli 575 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. Ä°stanbul merkezli 58 ilde 17 AralÄ±k'ta 2 ayrÄ± operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸ ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilenlerden 351'i yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Daha Ã¶nce adliyeye sevk edilen 161 asker tutuklanÄ±rken, "Etkin PiÅŸmanlÄ±k YasasÄ±"ndan faydalanan 11 kiÅŸi ise serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±. Son kararla birlikte tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 187'ye yÃ¼kseldi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.