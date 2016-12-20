11:13, 03 Ocak 2017 SalÄ±

BahÃ§eli: KÃ¼resel cellatlara taviz yok





BahÃ§eli, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n, TÃ¼rkiye namerde el aÃ§mayacak, kÃ¼resel cellatlara taviz vermeyecektir." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'nin, Suriye topraklarÄ±nda, terÃ¶rÃ¼n kaynaÄŸÄ±nda milli beka ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadeleye, Ä°stanbul'da adeta cevap verilmiÅŸtir. Bu kanlÄ± eylem aziz milletimize adi ve hayasÄ±z bir meydan okumadÄ±r. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n, TÃ¼rkiye namerde el aÃ§mayacak, kÃ¼resel cellatlara taviz vermeyecektir." dedi.

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