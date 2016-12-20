GÃ¼ncelleme: 14:56, 03 Ocak 2017 SalÄ±

BahÃ§eli, referandumda 'evet' diyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, haftaya TBMMâ€™ye gelecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde ve muhtemel referandumda evet oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BahÃ§eli, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya "Yine hÃ¼zÃ¼nlÃ¼, yine acÄ± doluyuz. Umut ve heyecan iÃ§inde karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2017'de terÃ¶r bir kez daha zalim yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi." diyerek baÅŸladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin asimetrik bir saldÄ±rÄ±nÄ±n, barbar bir akÄ±nÄ±n, vicdansÄ±z bir operasyonun odaÄŸÄ± ve hedefinde bulunduÄŸunu belirten BahÃ§eli, TÃ¼rk milletinin tarihte eÅŸine az rastlanÄ±r bir husumet kapanÄ±nda olduÄŸunu dile getirdi.

"Hedef esasen TÃ¼rkiye'dir. Hedef milli birlik ve kardeÅŸliÄŸimizdir." ifadesini kullanan BahÃ§eli, "TÃ¼rk milletinin tarihsel varlÄ±ÄŸÄ±ndan rahatsÄ±z olan dÃ¼ÅŸman Ã§evreler FETÃ–'yÃ¼, IÅžÄ°D'i, PKK'yÄ±, PYD-YPG'yi ve DHKP-C'yi infaz ve yÄ±kÄ±m iÃ§in gÃ¶revlendirmiÅŸlerdir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kurutmak Ã¶nemli olduÄŸu kadar, bunlarÄ± destekleyen, elinden tutan, besleyip palazlandÄ±ran asÄ±l suÃ§lularla yÃ¼zleÅŸmek, daha da Ã¶tesi hesaplaÅŸmak mecburi hal almÄ±ÅŸtÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"TERÃ–RÄ°ZMÄ° YOK ETMEKTEN BAÅžKA SEÃ‡ENEÄžÄ°MÄ°Z YOK"

BahÃ§eli, bildik yÃ¶ntemlerle, ÅŸablon politikalarla, klasikleÅŸmiÅŸ uygulamalarla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin durdurulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda terÃ¶rizmi dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ kanda boÄŸmak, terÃ¶ristleri tÃ¼mden imha etmek iÃ§in ya bir yol bulmalÄ±yÄ±z ya da bulamÄ±yorsak yeni bir yol yapmalÄ±yÄ±z. TÃ¼rkiye, hainlerin kanlÄ± eylemlerine mahkum deÄŸildir. Ã–dediÄŸimiz bedeller Ã§ok aÄŸÄ±rdÄ±r. KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz zincirleme suikast dehÅŸet vericidir. Bu darboÄŸazdan Ã§Ä±kmalÄ±yÄ±z. Bu oyunu hep birlikte bozmak durumundayÄ±z. Biliniz ki terÃ¶rizmi yok etmek dÄ±ÅŸÄ±nda ikinci bir seÃ§eneÄŸimiz, bir baÅŸka ÅŸansÄ±mÄ±z yoktur ve bu, ancak ve ancak yeni bir Milli MÃ¼cadele ruhuyla baÅŸarÄ±labilecektir. Aksi halde terÃ¶rizm TÃ¼rkiye'yi yutacaktÄ±r.

"TEHLÄ°KE Ã‡OK YAKIN, Ã‡OK BÃœYÃœK VE Ã‡OK CÄ°DDÄ°"

BahÃ§eli, amaÃ§larÄ±nÄ±n eleÅŸtiri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÄŸer olsaydÄ± siyasi sorumlularÄ± yerden yere vuracak pek Ã§ok konunun Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye uÃ§urumun kenarÄ±ndayken, milletimiz feryat figan ederken sert ve amansÄ±z siyasi tenkitler, yoÄŸun tartÄ±ÅŸma ve polemikler kimseye bir ÅŸey kazandÄ±rmayacaktÄ±r. Bilakis terÃ¶rizme karÅŸÄ± teÅŸkil edilmesi gereken ortak cephe ve ortak akÄ±l hasar alacaktÄ±r. Bizim de buna hiÃ§ niyet ve hevesimiz yoktur." dedi.

Maruz kalÄ±nan tehlikelerin "Ã§ok yakÄ±n, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ve Ã§ok ciddi" olduÄŸunu kaydeden BahÃ§eli, hunhar saldÄ±rÄ±larÄ±n TÃ¼rk milletinin tamamÄ±na yÃ¶nelik olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KurÅŸunlarÄ±n, aynÄ± zamanda MHP'li, AK Parti'li, CHP'li ve bir baÅŸka partili ayrÄ±mÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan BahÃ§eli, "Bombalar dil, din, kÃ¶ken ve yÃ¶re farkÄ± gÃ¶zetmeksizin patlatÄ±lmaktadÄ±r. O halde karÅŸÄ±mÄ±zda gittikÃ§e yayÄ±lan husumet yangÄ±nÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek, hÄ±zlanan ÅŸiddet seline hep birlikte set Ã§ekmek ertelenemez, geciktirilemez bir ihtiyaÃ§tÄ±r. Durmak akÄ±lsÄ±zlÄ±ktÄ±r. BuradayÄ±z, buna sonuna kadar varÄ±z ve hazÄ±rÄ±z. GeÃ§miÅŸte yedi dÃ¼vele yenilmedik, Allah'Ä±n izniyle terÃ¶rizme de boyun eÄŸmeyeceÄŸiz, diz Ã§Ã¶kmeyeceÄŸiz. Nice kuÅŸatmalarÄ± yardÄ±k, yine yaparÄ±z." diye konuÅŸtu.

"TERÃ–R Ã–RGÃœTLERÄ°NÄ°N GÃ–VDELERÄ°NÄ°N AYNI"

BahÃ§eli,Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼nde yapÄ±lan katliamÄ±n sÃ¶zÃ¼n ve insanlÄ±ÄŸÄ±n bittiÄŸi nokta olduÄŸunu sÃ¶yledi.

SaldÄ±rÄ±yÄ± profesyonel bir katilin gÃ¶stere gÃ¶stere, adeta elini kolunu sallayarak, herhangi bir mukavemetle karÅŸÄ±laÅŸmadan gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ifade eden BahÃ§eli, "Bu terÃ¶rist saldÄ±rÄ±nÄ±n El-Bab kuÅŸatmasÄ±yla baÄŸÄ± olduÄŸu kadar, TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran arasÄ±nda Suriye'de hayata geÃ§irilen ateÅŸkes sÃ¼recinin ve yeni baÅŸtan kurulma Ã§abasÄ± gÃ¶sterilen bÃ¶lgesel dengelerin payÄ± vardÄ±r ve bu Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±r." diye konuÅŸtu.

DEAÅž'Ä±n, BatÄ±'nÄ±n ÅŸiddet ve cinayet aparatÄ± olduÄŸunu savunan BahÃ§eli, "TÃ¼rkiye'yi de iÃ§ine alan OrtadoÄŸu'daki emperyalist pis kurgunun tetikÃ§ilerinden birisi PKK-PYD ise diÄŸerleri kesinlikle FETÃ– ve IÅžÄ°D'dir. Reina katliamÄ±, aslÄ±nda 15 Temmuz FETÃ– darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±sÄ±dÄ±r ve bunlar birbirine eklemlidir. Rakka-Kandil-Kobani ve Pensilvanya arasÄ±nda Ã§oktan kurulmuÅŸ ve dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ uzun sÃ¼re Ã¶nce atÄ±lmÄ±ÅŸ terÃ¶rizm iÅŸ birliÄŸine kimlerin mÃ¼ÅŸahitlik ve mimarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± gizlenemeyecek kadar nettir." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin baÅŸÄ±na eÅŸ zamanlÄ± musallat olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin gÃ¶vdelerinin aynÄ±, dallarÄ±nÄ±n farklÄ± olduÄŸunu kaydeden BahÃ§eli, "YPG'ye silah daÄŸÄ±tan ABD'nin Kandil'e zÄ±rh olmasÄ±nÄ±n, FETÃ–'ye mevzi aÃ§masÄ±nÄ±n, IÅžÄ°D'i el altÄ±ndan kÄ±ÅŸkÄ±rtmasÄ±nÄ±n" hiÃ§bir uyanÄ±k ve diri ÅŸuura sahip insanÄ±n gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Ã‡IBANIN BAÅžI OKYANUS Ã–TESÄ°DÄ°R"

BahÃ§eli, "Ã‡Ä±banÄ±n baÅŸÄ± okyanus Ã¶tesidir. El Bab'da verdiÄŸimiz kayÄ±plarÄ±n mÃ¼sebbipleriyle Ã¼lkemizde patlayan bombalarÄ±n ve sÄ±kÄ±lan kurÅŸunlarÄ±n tembihleyicileri aynÄ± adrestedir. TÃ¼rkiye'nin haklÄ± ve meÅŸru davasÄ±ndan dÃ¶nmesini bekleyenler boÅŸuna zaman kaybetmektedir. TerÃ¶ristler neredeyse, nerelerden Ã¼reyip saldÄ±rÄ±ya geÃ§iyorlarsa oralarda imha etmek artÄ±k devlet ve millet vakarÄ±nÄ±n tarihi icabÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TÃ¼rkiye'nin Rusya ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde Suriye'de Ã¶n almasÄ±nÄ±n, ilan edilen ateÅŸkesin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde kabulÃ¼nÃ¼n deÄŸerli bir sonuÃ§ olduÄŸunu belirten BahÃ§eli, bu ayÄ±n sonunda rejim ve muhalifler arasÄ±nda Astana'da yapÄ±lmasÄ± gÃ¼ndemde olan mÃ¼zakerelerin bÃ¶lgesel istikrar iÃ§in Ã¼mit verici olduÄŸunu kaydetti.

Bu aÅŸamada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin provokasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini, buna hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak gerektiÄŸini ifade eden BahÃ§eli, "OrtakÃ¶y'e kadar gelen terÃ¶ristin, kapalÄ± devre Ã§alÄ±ÅŸan, neye hizmet ettiÄŸi az Ã§ok belirgin olan yabancÄ± istihbarat Ã¶rgÃ¼tlerinden baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸunu sÃ¶ylemek beyhude bir deÄŸerlendirmedir. TÃ¼rkiye'nin Suriye topraklarÄ±nda, terÃ¶rÃ¼n kaynaÄŸÄ±nda milli beka ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadeleye, Ä°stanbul'da adeta cevap verilmiÅŸtir. Bu kanlÄ± eylem aziz milletimize adi ve hayasÄ±z bir meydan okumadÄ±r. Biz bunu gÃ¶rÃ¼yor ve taraflarÄ±na diyoruz ki ne yaparsanÄ±z yapÄ±nÄ±z, TÃ¼rkiye namerde el aÃ§mayacak, kÃ¼resel cellatlara taviz vermeyecektir." dedi.

"ÅžARLATAN EFENDÄ°LERÄ°N BÄ°TMEYEN BÄ°R OYUNUDUR"

YÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlence ve kutlamalarÄ±nÄ± kÃ¼fÃ¼r olarak gÃ¶renlerle bunun tam aksini dÃ¼ÅŸÃ¼nenler arasÄ±nda oluÅŸan derin yarÄ±ÄŸÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bacadan girdiÄŸi sÃ¶ylenen Noel Baba figÃ¼rÃ¼ne karÅŸÄ± damardan giren tahammÃ¼lsÃ¼zlÃ¼k oklarÄ±, hoÅŸgÃ¶rÃ¼sÃ¼zlÃ¼k ÅŸÄ±rÄ±ngalarÄ± bizi birbirimizden koparmaktadÄ±r. Birbirimizin hayat tarzÄ±na Ã§atÄ±k kaÅŸla bakmak, kin beslemek, saldÄ±rmak ve de insani tercihlere saygÄ±sÄ±zlÄ±k yapmak olur ve kabul edilir ÅŸey deÄŸildir. Yeni yÄ±l kutlamalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Mekke'nin fethini Ã§Ä±karmak veya tam tersine heves etmek, affÄ± ve telafisi mÃ¼mkÃ¼n olmayan art niyetlilik, su katÄ±lmamÄ±ÅŸ bir cehalet numunesidir. Ãœzerimizde tahakkÃ¼m kurmak isteyenlere, aramÄ±zÄ± bozmayÄ±, fitne Ã§Ä±karmayÄ± arzulayanlara da asla mÃ¼saade etmeyiz, etmeyeceÄŸiz. Reina'dan yeni bir mezhep dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±karma ve insanlarÄ±mÄ±zÄ±n hayat tercihleri itibarÄ±yla bÃ¶lme Ã§abalarÄ± terÃ¶rizmin ve yanÄ±nda, yÃ¶resinde buruÅŸmuÅŸ yÃ¼zlerini gizleyen ÅŸarlatan efendilerinin bitmeyen bir oyunudur. "

"SUÄ°KASTA YÃ–NELÄ°K HERHANGÄ° BÄ°R BÄ°LGÄ°MÄ°Z YOKTUR"

BahÃ§eli, Mecliste partisinin grup toplantÄ±sÄ±ndan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±da gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan muhalefet liderlerine suikast uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerin olduÄŸu anÄ±msatÄ±larak, kendisine de bÃ¶yle bir bilginin verilip verilmediÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine Devlet BahÃ§eli, ÅŸu cevabÄ± verdi:

"Bizim suikasta yÃ¶nelik herhangi bir bilgimiz yoktur. Bize bu manada bilgi veren de olmamÄ±ÅŸtÄ±r. BasÄ±n yoluyla SayÄ±n Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na bir dizi suikast dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair bilgiler sÃ¶z konusudur. Ama TÃ¼rkiye'de siyasilere, milletimize ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± bu tÃ¼r suikastler kimseyi yÄ±ldÄ±ramayacaktÄ±r, yÄ±kamayacaktÄ±r. Herkes inandÄ±ÄŸÄ± yolda kararlÄ± bir ÅŸekilde yoluna devam edecektir. Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun da aynÄ± ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±na inanmaktayÄ±m."

"EVET' OYUM VARDIR"

"Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Meclis Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlanacak. Partiniz iÃ§inden bazÄ± milletvekillerinin eleÅŸtirileri ve tepkileri var. Son noktada sizin yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±z nedir?" sorusu Ã¼zerine BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Normaldir. Milletvekilleri dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini sizin gibi deÄŸerli basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kamuoyuyla paylaÅŸÄ±yor. Biz de sizin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla Ã¶ÄŸreniyoruz. O bakÄ±mdan saygÄ± duyuyoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§erisinde anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin gÃ¼ndeme geleceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Tabi siyasi partiler grup kararÄ± alma durumunda deÄŸildir. Yasa buna mÃ¼saade etmemektedir. Benim, Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen, Genel Kurula geldiÄŸinde de oralardaki deÄŸerlendirmelerde katkÄ± saÄŸlayacak bir tek 'Evet' oyum vardÄ±r. Onu da vereceÄŸim. VerdiÄŸim 'Evet' oyunu referandumda da aynen tekrarlayacaÄŸÄ±m." Â