11:18, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Sivas'ta 19 kaÃ§ak yakalandÄ±





Sivas'Ä±n GÃ¶lova ilÃ§esinde sÄ±nÄ±rÄ± yaÅŸa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§en Afganistan uyruklu 3'Ã¼ Ã§ocuk 19 kaÃ§ak yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sivas'Ä±n GÃ¶lova ilÃ§esinde sÄ±nÄ±rÄ± yaÅŸa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§en 19 kiÅŸi yakalandÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, rutin yol kontrolÃ¼ ve arama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lova ilÃ§esinde 3 yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ durdurdu. YapÄ±lan kimlik kontrollerinde Afganistan uyruklu 3'Ã¼ Ã§ocuk 19 kaÃ§ak yakalandÄ±. Avrupa'ya geÃ§mek istediklerini belirlenen kaÃ§aklarÄ±n jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecekleri Ã¶ÄŸrenildi.

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