11:16, 03 Ocak 2017 SalÄ±

DEAÅž'Ä±n 'beyin takÄ±mÄ±'na AralÄ±k'ta bÃ¼yÃ¼k darbe

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅž, aralÄ±kta hemÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda hem de yurt iÃ§inde dÃ¼zenlenen operasyonlarla aÄŸÄ±r darbe aldÄ±.Â FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesindeÂ El-BabÂ bÃ¶lgesinde havadan ve karadan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n beyin takÄ±mÄ±nÄ± oluÅŸturan, Ebu Ensari ve Ebu HÃ¼seyin Tunusi gibi sÃ¶zde emir ve Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri etkisiz hale getirildi.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri MÃ¼ÅŸterek Ã–zel GÃ¶rev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin oluÅŸturduÄŸu tehdidi bertaraf ederek hudut gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon gÃ¼Ã§lerine destek vermek iÃ§in 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±, DEAÅž unsurlarÄ±na gÃ¶z aÃ§tÄ±rmadÄ±.

Harekat kapsamÄ±nda, aralÄ±kta Azez-Cerablus arasÄ±nda bulunan 225 meskun mahal ve bin 860 kilometrekare alan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bÃ¶lgelerinde sÃ¼ren harekat kapsamÄ±nda aralÄ±kta DEAÅž'a ait yaklaÅŸÄ±k binlerce hedef hava harekatlarÄ±yla imha edildi.

TÃ¼rk jetlerinin, DEAÅž tarafÄ±ndan kullanÄ±lan tanklar, kontrol noktalarÄ±, barÄ±nma yerleri, karargah binalarÄ±, bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§larÄ±, savunma ve silah mevzileriyle garajlarÄ±nÄ± imha ettiÄŸi harekat kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ve emirlerinin bulunduÄŸu bin 320 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

SÃ–ZDE EMÄ°RLER ENSARÄ° VE TUNUSÄ° Ã–LDÃœRÃœLDÃœ

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emirlerinden Ebu Ensari'nin Ã¶nceki gÃ¼n El Bab bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi.Â

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait jetlerin 30 AralÄ±k'ta El Bab ve Daglabash bÃ¶lgelerinde bulunan DEAÅž'a ait 17 hedefi vurduÄŸu harekatta, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu 26 terÃ¶rist, 29 AralÄ±k'taki taaruzlar sÄ±rasÄ±nda da yine Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde emirlerden Ebu HÃ¼seyin Tunusi etkisiz hale getirildi.Â

Harekat kapsamÄ±nda, Ã¶nceki gÃ¼n yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 23 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirilirken, TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan silah mevzii ve karargah olarak kullanÄ±lan 12 binasÄ± da imha edildi.

Ä°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ± (Ä°HA) ile keÅŸif uÃ§uÅŸlarÄ± yapÄ±lan, El Bab ve Ã§evresindeki terÃ¶r hedefleri FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleri ve savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla vurulan harekat, sadece DEAÅž'a deÄŸil, PKK/PYD mensuplarÄ±na da gÃ¶z aÃ§tÄ±rmadÄ±. BÃ¶lgede tehdit oluÅŸturan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik harekat kapsamÄ±nda, 291'i Ã¶lÃ¼, 4'Ã¼ yaralÄ± ve 11'i teslim olmak Ã¼zere toplam 306 PKK/PYD mensubu etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR YURT Ä°Ã‡Ä°NDE DE HIZ KESMEDÄ°

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlarda 28 KasÄ±m-5 AralÄ±k'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 38 ÅŸÃ¼pheliden 21'i, 5-12 AralÄ±k'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 56 kiÅŸiden 21'i, 12-19 AralÄ±k'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 88 ÅŸÃ¼pheliden 5'i, 19-26 AralÄ±k'ta ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 78 DEAÅž mensubundan 12'si tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â

DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n ifadeleriyle Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda arama yapan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ Ã§ok miktarda patlayÄ±cÄ± buldu.Â

"UYUYAN HÃœCRE" DE Ã‡Ã–KERTÄ°LDÄ°

Sakarya'da da DEAÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan yabancÄ± uyruklu 7 ÅŸÃ¼phelinin, uyuyan hÃ¼cre durumunda olduklarÄ± ve TÃ¼rkiye'de eylem yapma ihtimalleri bulunduÄŸu tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã–zel SoruÅŸturma BÃ¼rosunca DEAÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan ve haklarÄ±nda Irak'ta da yakalama kararÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 7 ÅŸÃ¼phelinin TÃ¼rkiye'deki faaliyetlerine iliÅŸkin ortaya Ã§Ä±kan ayrÄ±ntÄ±larda, ÅŸÃ¼phelilerin Irak'Ä±n Anbar ÅŸehrinin DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kmaya baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeden yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±klarÄ± ve sahte belgelerle ikamet izni aldÄ±klarÄ± saptandÄ±.