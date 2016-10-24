Bir yÄ±lda 14 bin tapuya 'aile konutu' ÅŸerhi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EÅŸlerin yaÅŸadÄ±klarÄ± evle ilgili birbirinden izinsiz iÅŸlem yapmalarÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan uygulama kapsamÄ±nda, geÃ§en yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 14 bine yakÄ±n tapuya "aile konutu" ÅŸerhi konuldu. UygulamanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana bu ÅŸerhin dÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gayrimenkullerin sayÄ±sÄ± 90 bin 687 oldu.

TÃ¼rk Medeni Kanunu'nda 2002 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan yasal dÃ¼zenleme ile konutun mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ± Ã¼zerinde bulunduran eÅŸin bunu satmasÄ± durumunda, diÄŸer eÅŸ ve aile bireylerinin maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in "aile konutu" uygulamasÄ± hayata geÃ§irildi.

Ã–zellikle kadÄ±nlarÄ± koruma amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan uygulama kapsamÄ±nda, Tapu Kadastro Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÅŸvuruda bulunularak, evin aile konutu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde bildirimde bulunuluyor ve tapu Ã¼zerine de "aile konutu" ÅŸerhi dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor.

Åžerh ile eÅŸlerden biri diÄŸerinin rÄ±zasÄ± olmadan aile konutuna yÃ¶nelik kira sÃ¶zleÅŸmesini feshedemiyor, devir yapamÄ±yor ve bununla ilgili haklarÄ± sÄ±nÄ±rlayamÄ±yor.

Konut, eÅŸlerden biri tarafÄ±ndan kiralanmÄ±ÅŸsa, sÃ¶zleÅŸmenin tarafÄ± olmayan eÅŸ, kiralayana yapacaÄŸÄ± bildirimle otomatikman sÃ¶zleÅŸmenin tarafÄ± haline geliyor.

AyrÄ±ca gayrimenkulÃ¼n maliki olmayan ve konuta yÃ¶nelik rÄ±zayÄ± saÄŸlayamayan ya da haklÄ± bir sebep olmadan kendisine rÄ±za verilmeyen eÅŸler, hakim mÃ¼dahalesini isteyebiliyor.

EN FAZLA "AÄ°LE KONUTU" ÃœÃ‡ BÃœYÃœK ÅžEHÄ°RDE

Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n verilerine gÃ¶re, uygulama kapsamÄ±nda 2016'da 13 bin 931 tapuya "aile konutu" ÅŸerhi dÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼.

UygulamanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bugÃ¼ne kadarki 14 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te ise tapuda "aile konutu" ÅŸerhi dÃ¼ÅŸÃ¼len gayrimenkul sayÄ±sÄ± 90 bin 687 oldu. Bu iÅŸlem ile 90 binin Ã¼zerinde ev "aile konutu" olarak tescillenerek eÅŸlerin ortak kararÄ±yla alÄ±nÄ±p satÄ±labilen gayrimenkul haline geldi.

Tapulara aile konutu ÅŸerhinin en fazla dÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iller sÄ±rasÄ±yla Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir oldu.Â