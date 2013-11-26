11:45, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Ankara'da Redhack'e operasyon





"RedHack" Ã¼yesi olduÄŸu iddia edilen TÃ¼nay Åž, "devlete ait gizli belgeleri sÄ±zdÄ±rmak" ve "anayasal dÃ¼zeni yÄ±kmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'da TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (TEM) ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, "RedHack" Ã¼yesi olduÄŸu iddia edilen TÃ¼nay Åž. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. "Lazepem" kullanÄ±cÄ± adÄ±yla devlete ait gizli belgeleri internetÂ Â ortamÄ±nda sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± kurumlarÄ±n gizli belgelerine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen TÃ¼nay Åž'nin abisi Emniyet Amiri Mustafa Åž'nin de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, "RedHack" isimli hacker grubu Ã¼yesi olduÄŸu tespit edilen "Lazepem" adlÄ± sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n faaliyetleri takibe alÄ±ndÄ±. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TEM ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± neticesinde, "devlete ait gizli belgeleri sÄ±zdÄ±rarak bunlarÄ± internet ortamÄ±nda yayÄ±nlamak" ve "Anayasal dÃ¼zeni yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸmak" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi tespit edilen TÃ¼nay Åž. sabah saatlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. TÃ¼nay Åž. saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â TÃ¼nay Åž'nin Emniyet'teki sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.

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