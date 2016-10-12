11:48, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Dolar/TL 'enflasyon' sonrasÄ± yÃ¼kseldi





Dolar/TL beklentiyi aÅŸan enflasyon rakamÄ± sonrasÄ± 3.58'i aÅŸtÄ±. Dolar/TL saat 11.37 itibari ile 3,5727'den, avro/TL ise 3,7254'den iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Dolar/TL beklentiyi aÅŸan enflasyon rakamÄ± sonrasÄ± 3.58'i aÅŸtÄ±.Â



BugÃ¼n TÃ¼rkiye'de AralÄ±k ayÄ± enflasyon verisi aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼ketici fiyatlarÄ± endeksi AralÄ±k'ta aylÄ±kÂ yÃ¼zde 1.64, yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 8.53 artarak beklentilerin Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸti. YÄ±llÄ±k enflasyonun Â yÃ¼zde 7.60'a yÃ¼kselmesi bekleniyordu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.