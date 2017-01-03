Rus ÅŸirket Almanya pazarÄ±nda bÃ¼yÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Alman Handelsblatt gazetesi Rusyaâ€™nÄ±n Rosneft ve Ä°ngiltereâ€™nin BP ÅŸirketlerinin 2011 yÄ±lÄ±nda Ruhr OEL adÄ±nda kurulan ortak giriÅŸim anlaÅŸmasÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irdiklerini haber verdi.
Yeni anlaÅŸmaya gÃ¶re Rosneft, bu ortak giriÅŸimde kendi payÄ±nÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de artÄ±racak ve Almanyaâ€™nÄ±n Bayernoil, PCK Schwedt ve Miro Karlsruhe petrol ÅŸirketlerinde hisse sahibi olacak.
Rosneft Bavyera, Brandenburg ve Baden-WÃ¼rttembergâ€™deki bu ÅŸirketlerin hisselerini satÄ±n almakla Almanya'da rafinaj kapasitesinin yÃ¼zde 12'sini kontrol edecek. Bu ÅŸekilde 'Rosneft Almanya' Almanya'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k petrol ÅŸirketi olacak.
Åžu anda Rosneft Almanya'nÄ±n deniz limanlarÄ± ve hava alanlarÄ±na direkt olarak yakÄ±t ikmal fÄ±rsatÄ±nÄ± elde etti. Buna ek olarak, Rus ÅŸirketi bu Ã¼lkedeki yol yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan Polimer-bitÃ¼m baÄŸlayÄ±cÄ± (PBB) pazarÄ±na girmeyi de planlÄ±yor.
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