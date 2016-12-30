12:07, 03 Ocak 2017 SalÄ±

2 DEAÅž Ã¼yesi tutuklandÄ±





AdÄ±yaman'da, polis tarafÄ±ndan DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸi, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ DEAÅž ile irtibatlÄ± kiÅŸilere yÃ¶nelik 3 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 ÅŸÃ¼pheli, iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan nÃ¶betÃ§i mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden 1'i adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 2 kiÅŸi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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