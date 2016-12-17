12:09, 03 Ocak 2017 SalÄ±

TEOG sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak





TEOG sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MEB tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamadaÂ Â "I. dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±nav sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak" denildi

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