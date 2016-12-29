12:12, 03 Ocak 2017 SalÄ±

HDP'li 'kaÃ§ak' vekile ikinci kez mÃ¼ebbet talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n davetine raÄŸmen ifade vermeye gitmeyen ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edilerek hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lanÂ HDP Van Milletvekili TuÄŸba Hezer Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n, "devletin birliÄŸi ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" gibi suÃ§lardan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 22,5 yÄ±la kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lanÂ HDPÂ Milletvekili Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda, 12 Ekim 2015'te ErciÅŸ'te yapÄ±lan sÃ¶zde "Ã¶z yÃ¶netim" ilanÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamaya, 6 KasÄ±m 2015'te, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Azad GÃ¼nay ile 22 Ocak'ta Cizre'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 3 terÃ¶ristin cenazesine katÄ±lmasÄ± ve yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmalarÄ± tamamladÄ±.

HazÄ±rlanan ikinci iddianame de Van 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ä°ddianamede Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak", "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" suÃ§larÄ±ndan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 22,5 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

PKK'NIN PARA TRANSFERÄ°

PKK'nÄ±n, kurulduÄŸu gÃ¼nden bu yana terÃ¶rizmi yÃ¶ntem olarak benimseyerek bombalÄ± saldÄ±rÄ±, patlayÄ±cÄ± madde yerleÅŸtirme, intihar saldÄ±rÄ±sÄ±, yol kesme, kundaklama, tehdit, kaÃ§Ä±rma, rehin alma, zorla para toplama, kalkÄ±ÅŸma, siber saldÄ±rÄ± gibi eylemlere baÅŸvurduÄŸunu belirtilen iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemlerle topladÄ±ÄŸÄ± para, Ã¶rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ±nca iÅŸletilen iÅŸ yerlerinden elde edilen gelir, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ktan haraÃ§ alma yoluyla temin edilen kaynaklarla varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

ParalarÄ±n genellikle kuryeler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla zaman zaman da terÃ¶ristlere ait hesaplarla Ã¶rgÃ¼te aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaydedildiÄŸi iddianamede, yÃ¼ksek miktarlardaki para transferlerinin de Avrupa'daki Ã¶rgÃ¼tlenmelerin baÅŸÄ±ndaki kiÅŸiler yoluyla gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.