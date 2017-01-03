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13:16, 03 Ocak 2017 SalÄ±
Avrupa
12:14, 03 Ocak 2017 SalÄ±

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Rus ekonomisinde enflasyon oranÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
Rus ekonomisinde enflasyon oranÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusyaâ€™da enflasyon 2015 yÄ±lÄ±na oranla geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 5,4 geriledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'da enflasyon AralÄ±k 2016 dÃ¶neminde yÃ¼zde 0,4 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

2015 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 12.9 olan enflasyonun 2016 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 5,4 olarak gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi. Bu rakamlar Rusyaâ€™da 2014 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 11,4 olarak belirlenmiÅŸti.

Ä°statistiki verilere gÃ¶re bu rakamlar Rusya'nÄ±n yakÄ±n tarihte gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en dÃ¼ÅŸÃ¼k tÃ¼ketici fiyat artÄ±ÅŸÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkede enflasyon yÃ¼zde 6,1 oranÄ±nda idi.

Rusya Federal Devlet Ä°statistik (Rosstat) kurumu, 2017 yÄ±lÄ± enflasyon tahminini yÃ¼zde 4,7 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu Ã¶n veriler, Rusya'nÄ±n 276 ÅŸehirde 64 temel ihtiyaÃ§ malzemeleri ve hizmetleri iÃ§in belirlenen tÃ¼ketici fiyatlarÄ± haftalÄ±k kayÄ±t bazÄ±nda elde edildi.

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Ä°lgili Konular rusya ekonomi
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