12:31, 03 Ocak 2017 SalÄ±

BAE'den TÃ¼rkiye'ye seyahat uyarÄ±sÄ±





BAE vatandaÅŸlarÄ±na "Ä°kinci bir bildirime kadar TÃ¼rkiye'ye seyahat planlarÄ±nÄ±zÄ± erteleyin" uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaÅŸlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye gitmemeleri konusunda uyardÄ±. Associated Press AjansÄ±'nÄ±n haberine gÃ¶re, BirleÅŸik Arap Emirlikleri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yaparak, "Ä°kinci bir bildirime kadar TÃ¼rkiye'ye seyahat planlarÄ±nÄ±zÄ± erteleyin" ifadesini kullandÄ±. Ajans yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi DEAÅž tarafÄ±ndan Reina'ya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda herhangi bir BAE vatandaÅŸÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmediÄŸini ancak yedi Suudi ArabistanlÄ± ve bir Kuveytli'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.Â

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