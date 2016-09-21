BAE'den TÃ¼rkiye'ye seyahat uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaÅŸlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye gitmemeleri konusunda uyardÄ±.
Associated Press AjansÄ±'nÄ±n haberine gÃ¶re, BirleÅŸik Arap Emirlikleri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yaparak, "Ä°kinci bir bildirime kadar TÃ¼rkiye'ye seyahat planlarÄ±nÄ±zÄ± erteleyin" ifadesini kullandÄ±.
Ajans yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi DEAÅž tarafÄ±ndan Reina'ya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda herhangi bir BAE vatandaÅŸÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmediÄŸini ancak yedi Suudi ArabistanlÄ± ve bir Kuveytli'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.Â
Ã‡oÄŸunluÄŸu Yemenli Yahudi ailelerin olan ve 1950'lerde "ortadan kaybolan" binlerce bebekle ilgili devlet arÅŸivlerine uygulanan yasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konuyu yeniden Ã¼lke gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde 34 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya'nÄ±n Pasifik Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼mamiral Mikhailov, terÃ¶rizm ve korsanlarla mÃ¼cadelede Filipinler'e destek vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Nijer'de Boko Haram'Ä±n 15 mensubunun gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
BAE vatandaÅŸlarÄ±na "Ä°kinci bir bildirime kadar TÃ¼rkiye'ye seyahat planlarÄ±nÄ±zÄ± erteleyin" uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Rusyaâ€™da enflasyon 2015 yÄ±lÄ±na oranla geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 5,4 geriledi
Rus Rosneft ÅŸirketi Almanya'daki petrol pazarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 12'sini ele geÃ§irdi
Rusya'da gÃ¶zaltÄ±nda Ã¶lenler hakkÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada geÃ§en yÄ±l 100 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
BugÃ¼n baÅŸlayan GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Park'Ä±n yargÄ±lanmasÄ±nda Park, duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±
Yemen'de Husilerin kontrolÃ¼ndeki farklÄ± ÅŸehirlerde bulunan 4 Ã¼niversitede dÃ¶rt aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan gÃ¶revli ve akademisyenlerin greve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
ArakanlÄ± sivillere iÅŸkence yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen 3 Myanmar gÃ¼venlik gÃ¶revlisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Suudi Arabistan 2018 yÄ±lÄ±na Ã–zbekistan iÃ§in hac kotasÄ±nÄ± yÃ¼kseltmeyecek
Ã‡ek radyosu, vatandaÅŸlarÄ±n kendilerini savunma amaÃ§lÄ± silah kullanÄ±mÄ±na izin veren bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Venezuela'da iÃ§inde 13 kiÅŸinin bulunduÄŸu helikopteri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor
BaÄŸdat'ta SÃ¼nni TopluluÄŸu ve Cemaat MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehdi Sumaydai'ye suikast giriÅŸiminde bulunuldu
DÃ¼ÄŸÃ¼ne, G ve GÃ¶rme BiÃ§imleri kitaplarÄ±nÄ± yazan Ä°ngiliz yazar John Berger Ã¶ldÃ¼