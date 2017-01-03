12:37, 03 Ocak 2017 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BingÃ¶llÃ¼leri sevindirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°zmir Tire'deki SÃœTAÅž Entegre Tesisleri'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda sarf ettiÄŸi, "Bu tesis gibi bÃ¼yÃ¼k kapasiteye ve modern alt yapÄ±ya sahip Ã¼retim merkezlerinin sayÄ±sÄ±nÄ± Ã§oÄŸaltmalÄ±yÄ±z. Az Ã¶nce BingÃ¶l'de bÃ¶yle bir adÄ±m atÄ±lmasÄ± konusunu konuÅŸtuk, inÅŸallah o sÃ¼reci de hÄ±zlandÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. BingÃ¶l gibi bir ilimizde bÃ¶yle bir entegre tesisin kuruluyor olmasÄ± ÅŸÃ¼phesiz ki hem istihdam saÄŸlayacak hem Ã¼retim saÄŸlayacak bÃ¶ylece oralar da ayaÄŸa kalkacaktÄ±r." ÅŸeklindeki sÃ¶zlere, SÃœTAÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muharrem YÄ±lmaz'Ä±n da olumlu yanÄ±t vermesi BingÃ¶llÃ¼lerde heyecan oluÅŸturdu.

YATIRIM KARARI SEVÄ°NDÄ°RÄ°CÄ°

BingÃ¶l DamÄ±zlÄ±k SÄ±ÄŸÄ±r YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± DoÄŸan KoÃ§, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, insanlarÄ±n yÃ¼zde 70'inin hayvancÄ±lÄ±kla geÃ§imini saÄŸlÄ±ÄŸÄ± kentte, gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 50 ton sÃ¼t Ã¼retildiÄŸini sÃ¶yledi.

SÃœTAÅž gibi bÃ¼yÃ¼k bir firmanÄ±n kentte yatÄ±rÄ±m yapmasÄ±nÄ±n sadece BingÃ¶l'e deÄŸil, tÃ¼m bÃ¶lgeye katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden KoÃ§, "SÃœTAÅž'Ä±n BingÃ¶l'e yatÄ±rÄ±m kararÄ± almasÄ± memnuniyet verici. BingÃ¶l'de hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸmesi ve sÃ¼tÃ¼n satÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir sanayi firmasÄ±nÄ±n olmasÄ± gerekiyor. Bu kararÄ±n DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgeleri ile Ã¼lkemize hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olmasÄ±nÄ± diliyoruz." dedi.

BÃ–LGEDEKÄ° 22 KENT FAYDALANACAK

BingÃ¶l DamÄ±zlÄ±k Koyun KeÃ§i YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ali Kaysadu da yatÄ±rÄ±mÄ±n hem istihdama hem de hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸmesine Ã¶nemli katkÄ± sunacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BingÃ¶l halkÄ± olarak Ã§ok mutlu olduk. BÃ¶lgemizdeki 22 kente bu yatÄ±rÄ±m katkÄ± yapacaktÄ±r. BÃ¶ylece hayvancÄ±lÄ±k geliÅŸir, istihdam imkanÄ± saÄŸlanÄ±r." diye konuÅŸtu.

BingÃ¶l Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mustafa Karaarslan, "SÃœTAÅž'Ä±n yatÄ±rÄ±mÄ±yla BingÃ¶lâ€™deki hayvan varlÄ±ÄŸÄ± ciddi oranda artacak, binlerce insanÄ±mÄ±z doÄŸrudan ve dolaylÄ± olarak istihdam edilecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BingÃ¶l Muhtarlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Abdullah Butaku, SÃœTAÅž'Ä±n yatÄ±rÄ±mÄ± sayesinde Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n de BingÃ¶l'e ilgi gÃ¶stereceÄŸini sÃ¶yledi.

VatandaÅŸlardan Ahmet BuÄŸu da yatÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± Ã§ok olumlu bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. "YÄ±llardÄ±r bu yatÄ±rÄ±mÄ± bekliyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z destek verdi, inÅŸallah bu yatÄ±rÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirilecek." diyen BuÄŸu, tesisin hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.