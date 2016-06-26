Nijer'de 15 Boko Haram Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Nijer'de Boko Haram'Ä±n 15 mensubu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Mustafa Ledru, ulusal televizyonda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Boko Haram'Ä±n, Ã¼lkenin gÃ¼neydoÄŸusunda Barwa bÃ¶lgesindeki gÃ¼venlik birimlerinin yerleÅŸkesine hafta sonu saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti.
Ledru, askerlerin saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada, 15 Boko Haram Ã¼yesininÂ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve birinin saÄŸ olarak ele geÃ§irildiÄŸini, Ã§atÄ±ÅŸmada 3 askerinÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 7 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã–te yandan Nijer Ä°Ã§iÅŸleri ve GÃ¼venlik BakanÄ± Muhammed Bazum,Â geÃ§en hafta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olan Boko Haram Ã¼yesiÂ 31Â gence yÃ¶nelik yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek teslim olmayÄ± kabul eden Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleriÂ iÃ§in entegrasyon programÄ±Â oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Devlet BaÅŸkanÄ± Mahamadu Issufu da yeni yÄ±l mesajÄ±nda, teslim olmak isteyen Boko Haram mensuplarÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmeyeceÄŸini ve topluma entegre edileceÄŸini ifade etmiÅŸti.
Ã‡oÄŸunluÄŸu Yemenli Yahudi ailelerin olan ve 1950'lerde "ortadan kaybolan" binlerce bebekle ilgili devlet arÅŸivlerine uygulanan yasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konuyu yeniden Ã¼lke gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±
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Nijer'de Boko Haram'Ä±n 15 mensubunun gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
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