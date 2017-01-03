12:42, 03 Ocak 2017 SalÄ±

YGS baÅŸvurularÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor





Ã–SYM, 2017 YGS baÅŸvurularÄ±nÄ±n 4 Ocak'ta baÅŸlayÄ±p 18 Ocak'ta biteceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–SYM, 2017 YGS baÅŸvurularÄ±nÄ±n 4 Ocak'ta baÅŸlayÄ±p 18 Ocak'ta biteceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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