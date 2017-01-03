12:45, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Rus savaÅŸ gemileri Duterte'nin memleketinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rus savaÅŸ gemileri, iyi niyet ziyareti Ã§erÃ§evesinde Filipinler'in baÅŸkenti Manila'daki limana ulaÅŸtÄ±.

Yerel basÄ±nda yer alan haberlerde, Rus Deniz Kuvvetleri yetkililerinin de bulunduÄŸu savaÅŸ gemilerinin Ã¼lkede 4 gÃ¼n kalacaÄŸÄ± belirtildi.

Rusya'nÄ±n Pasifik Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼mamiral Eduard Mikhailov, Manila'nÄ±n GÃ¼ney LimanÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶rizm ve korsanlarla mÃ¼cadelede Filipinler'e destek vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TerÃ¶r ve korsanlÄ±ÄŸÄ±n en Ã¶nemli sorunlar arasÄ±nda bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Mikhailov, Ã¼lkesinin bu sorunlarla mÃ¼cadele tecrÃ¼be sahibi olduÄŸunu ve bunu gelecekte yapÄ±labilecek tatbikatlarla Filipinler'le paylaÅŸabileceklerini belirtti.

Ziyaret kapsamÄ±nda her iki Ã¼lkenin Deniz Kuvvetleri yetkililerinin bir araya geleceÄŸini aktaran Mikhailov, ziyaretin ortak deniz tatbikatÄ±yla sona ereceÄŸini ifade etti.

Mikhailov, Rusya'nÄ±n Filipinler, Ã‡in ve Malezya'nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla ortak deniz tatbikatÄ± dÃ¼zenlemek istediÄŸini kaydederek bÃ¶lgenin gÃ¼venliÄŸinin asÄ±l gÃ¶revleri olduÄŸunu vurguladÄ±.

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, 9 MayÄ±s'taki seÃ§imleri kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "Manila'nÄ±n Washington yÃ¶netimine bel baÄŸlamayacaÄŸÄ±nÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z bir dÄ±ÅŸ politika yÃ¼rÃ¼teceÄŸini" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, hatta Mindanao'daki ABD Ã¶zel kuvvetlerinin geri Ã§ekilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte, 13 EylÃ¼l'de, Filipinler ordusunun yabancÄ± Ã¼lkelerle GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki tartÄ±ÅŸmalÄ± adalarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda tatbikat ve devriye yapmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini belirtmiÅŸti. Filipinler'in baÅŸka Ã¼lkelere ait bÃ¶lgelerde herhangi bir dÃ¼ÅŸmanca harekette bulunmasÄ±nÄ± istemediÄŸini vurgulayan Duterte, "Ben orada Ã‡in ya da Amerika ile devriye yapmak istemiyorum, sadece kendi bÃ¶lgelerimizde devriye yapmak istiyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Duterte, 27 EylÃ¼l'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda da Ã‡in ve Rusya ile ticari ortaklÄ±klar oluÅŸturmayÄ± arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bunun, Filipinler'in uzun sÃ¼redir mÃ¼ttefiki olan ABD ile iliÅŸkilerini etkilemeyeceÄŸini ifade etti.

Filipinler Savunma BakanÄ± Delfin Lorenzana, 7 Ekim'de, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde ortak devriye ve deniz tatbikatÄ± yapmaya hazÄ±rlanan ABD ordusuna, bu planlarÄ±nÄ± askÄ±ya almasÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. DireniÅŸÃ§ilere karÅŸÄ± insansÄ±z gÃ¶zetleme uÃ§aÄŸÄ± kullanma faaliyetine katÄ±lan 107 ABD askerinden Ã¼lkenin gÃ¼neyinden ayrÄ±lmalarÄ±nÄ±n isteneceÄŸini belirten Lorenzana, Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'nin de her yÄ±l ABD ile ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 28 askeri tatbikatÄ±n durdurulmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini belirtmiÅŸti. ABD gÃ¼venlik politikasÄ±na karÅŸÄ± tutum takÄ±nÄ±rken, Ã‡in ve Rusya ile iletiÅŸime geÃ§ildiÄŸini kaydeden Lorenzana, Duterte'nin kendisinden, savunma ekipmanlarÄ± konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmak Ã¼zere Pekin ve Moskova'yÄ± ziyaret etmesini istediÄŸini kaydetmiÅŸti.

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