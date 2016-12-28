Ä°srail askerleri 34 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin, Nablus, Tulkerm, Ramallah, Beytullahim ve El-Halil kentlerinden 34 Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, sÃ¶z konusu Filistinlilerden 12â€™sinin Hamas mensubu olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
Ä°srail gÃ¼Ã§leri iÅŸgal altÄ±nda tuttuklarÄ± BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te evlere sÄ±k sÄ±k baskÄ±nlar dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor.Â
Filistin resmi verilerine gÃ¶re Ä°srail hapishanelerinde yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.Â
Ã‡oÄŸunluÄŸu Yemenli Yahudi ailelerin olan ve 1950'lerde "ortadan kaybolan" binlerce bebekle ilgili devlet arÅŸivlerine uygulanan yasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konuyu yeniden Ã¼lke gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde 34 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya'nÄ±n Pasifik Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼mamiral Mikhailov, terÃ¶rizm ve korsanlarla mÃ¼cadelede Filipinler'e destek vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Nijer'de Boko Haram'Ä±n 15 mensubunun gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
BAE vatandaÅŸlarÄ±na "Ä°kinci bir bildirime kadar TÃ¼rkiye'ye seyahat planlarÄ±nÄ±zÄ± erteleyin" uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Rusyaâ€™da enflasyon 2015 yÄ±lÄ±na oranla geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 5,4 geriledi
Rus Rosneft ÅŸirketi Almanya'daki petrol pazarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 12'sini ele geÃ§irdi
Rusya'da gÃ¶zaltÄ±nda Ã¶lenler hakkÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada geÃ§en yÄ±l 100 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
BugÃ¼n baÅŸlayan GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Park'Ä±n yargÄ±lanmasÄ±nda Park, duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±
Yemen'de Husilerin kontrolÃ¼ndeki farklÄ± ÅŸehirlerde bulunan 4 Ã¼niversitede dÃ¶rt aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan gÃ¶revli ve akademisyenlerin greve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
ArakanlÄ± sivillere iÅŸkence yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen 3 Myanmar gÃ¼venlik gÃ¶revlisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Suudi Arabistan 2018 yÄ±lÄ±na Ã–zbekistan iÃ§in hac kotasÄ±nÄ± yÃ¼kseltmeyecek
Ã‡ek radyosu, vatandaÅŸlarÄ±n kendilerini savunma amaÃ§lÄ± silah kullanÄ±mÄ±na izin veren bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Venezuela'da iÃ§inde 13 kiÅŸinin bulunduÄŸu helikopteri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor
BaÄŸdat'ta SÃ¼nni TopluluÄŸu ve Cemaat MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehdi Sumaydai'ye suikast giriÅŸiminde bulunuldu
DÃ¼ÄŸÃ¼ne, G ve GÃ¶rme BiÃ§imleri kitaplarÄ±nÄ± yazan Ä°ngiliz yazar John Berger Ã¶ldÃ¼