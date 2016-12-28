12:46, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°srail askerleri 34 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde 34 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin, Nablus, Tulkerm, Ramallah, Beytullahim ve El-Halil kentlerinden 34 Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, sÃ¶z konusu Filistinlilerden 12â€™sinin Hamas mensubu olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Ä°srail gÃ¼Ã§leri iÅŸgal altÄ±nda tuttuklarÄ± BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te evlere sÄ±k sÄ±k baskÄ±nlar dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor.Â Filistin resmi verilerine gÃ¶re Ä°srail hapishanelerinde yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.Â

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