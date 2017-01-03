12:49, 03 Ocak 2017 SalÄ±

BÃ¶lge Trafik'e saldÄ±rÄ±ya istenen cezalar belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da, Åžehit Emniyet Amiri Murat UÃ§ar BÃ¶lge Trafik Denetleme Ä°stasyonu'na 15 AÄŸustos 2016 gÃ¼nÃ¼ PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen ve 5'i polis, 8 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin soruÅŸturma tamamlandÄ±. HazÄ±rlanan iddianamede 4'Ã¼ tutuklu 8 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda, 9'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶mÃ¼r boyu ve bin 420'ÅŸer yÄ±l, tutuksuz 2 kiÅŸi iÃ§in ise 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

10 ton patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ kamyon ile gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya ilgili DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianame, DiyarbakÄ±r 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ä°ddianamede 4'Ã¼ tutuklu, 2'si tutuksuz, 4'Ã¼ firari 10 sanÄ±k hakkÄ±nda 'Devletin birliÄŸi ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozma', 'Mala zarar verme', 'Kamu malÄ±na zarar verme', 'KiÅŸiyi yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rme', 'Kasten Ã¶ldÃ¼rme' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suÃ§larÄ±ndan 9'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶mÃ¼r boyu ve bin 420'ÅŸer yÄ±l, tutuksuz 2 sanÄ±k hakkÄ±nda ise 'SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi' suÃ§undan 15'er yÄ±l hapis cezasÄ± istendi.

8.5 METRELÄ°K Ã‡UKUR OLUÅžTU

BombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n bir kamyon ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini kaydeden savcÄ±, patlama nedeniyle nizamiye giriÅŸinde 8.5 metre derinliÄŸinde Ã§ukur oluÅŸtuÄŸunu, olaydan sonra daÄŸÄ±lan parÃ§alardan aracÄ±n motor ÅŸasi numarasÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu ve yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmada kamyonun Ã§alÄ±ntÄ± olduÄŸunun tespit edildiÄŸini belirtti. ÅžÃ¼phelilerden Aziz Y.'nin gasp edip Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na teslim ettiÄŸi kamyona, kÄ±rsal alanda bomba yÃ¼klendiÄŸini belirten savcÄ±, terÃ¶ristlerin bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ ile BÃ¶lge Trafik Ä°stasyonu'na geldiÄŸini kaydetti. Bomba yÃ¼klÃ¼ kamyonu sÃ¼ren Ã¶rgÃ¼t mensubunun aracÄ± polis noktasÄ± Ã¶nÃ¼nde durdurduktan sonra inerek kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten savcÄ±, hemen arkasÄ±ndan bombanÄ±n uzaktan kumanda ile patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

'KENDÄ°SÄ°NE MUSA KOMÄ°SER DÄ°YEN KÄ°ÅžÄ° KAMYONUMU ALDI'

SaldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kamyonun sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ olan ÅŸÃ¼pheli Aziz Y. ise iddianameye yansÄ±yan ifadesinde, yÃ¼klediÄŸi kumu Mardin'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesen bir araÃ§tan inen silahlÄ± 2 kiÅŸinin kendisini tehdit ederek kamyonunu aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°ki kiÅŸinin kamyondaki kumu araziye boÅŸaltÄ±p, kendisinin el, ayak ve gÃ¶zlerini baÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Aziz Y. ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Kendilerine kim olduÄŸunu sorduÄŸumda 'Ben Musa Komiserim. HiÃ§ bu bÃ¶lgede benim adÄ±mÄ± duymadÄ±n mÄ±, Seni ihbar etmiÅŸler. Ã‡Ä±nar'da askerlerimizi, polislerimizi ÅŸehit ettiriyorsunuz, aracÄ±nda silah ve bomba taÅŸÄ±yormuÅŸsun' dedi. Silah doÄŸrultarak beni kamyonun arka tarafÄ±ndaki koltuklara attÄ±lar. Yolda giderken bu ÅŸahÄ±slarÄ±n polis olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olduklarÄ±nÄ± anladÄ±m. KÃ¶y yolunda bir saat gittikten sonra beni indirdiler. Beni bir aÄŸacÄ±n altÄ±na kadar sÃ¼rÃ¼klediler. EtrafÄ±mda toplam 5 ÅŸahÄ±s vardÄ±. BunlarÄ±n hepsini de KalaÅŸnikof tÃ¼fek vardÄ±. Kendini Musa Komiser olarak tanÄ±tan kiÅŸi, kamyonumla bir yere mermi gÃ¶tÃ¼receklerini, daha sonra beni bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Benim terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle alakam yoktur."

SAVCI: ARACINI KENDÄ° Ä°STEÄžÄ° Ä°LE TERÃ–RÄ°STLERE VERDÄ°

Ä°ddianamedeki deÄŸerlendirmede, Aziz Y.'nin PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olduÄŸunu belirten savcÄ±, ÅŸÃ¼phelinin kamyonunu bombalÄ± eylemde kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bilerek terÃ¶ristlere teslim ettiÄŸini kaydetti.

Bismil yolu Ã¼zerinde bulunan Åžehit Emniyet Amiri Murat UÃ§ar BÃ¶lge Trafik Denetleme Ä°stasyonu'na PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nda 15 AÄŸustos 2016 gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda polis memurlarÄ± SiraÃ§ Balpetek (32), Yakup KÄ±lÄ±nÃ§ (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ve Ahmet GÃ¼lbahar (34) ÅŸehit olurken; polis memuru Ahmet GÃ¼lbahar'Ä±n 5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu HÃ¼seyin Utku GÃ¼lbahar, akaryakÄ±t istasyonunda pompacÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Mehmet SarÄ± ve emniyette aÅŸÃ§Ä± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Mehmet KÄ±lÄ±Ã§ (31) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 46 kiÅŸi ise yaralandÄ±.