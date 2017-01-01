12:53, 03 Ocak 2017 SalÄ±

OHAL 3 ay daha uzatÄ±labilir





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, OHAL'in 3 ay uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n Meclis'te bu hafta gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "terÃ¶r Ã¶vgÃ¼sÃ¼" iÃ§eren paylaÅŸÄ±mlar konusunda uyarÄ±da bulundu: Sosyal medyada yapacaÄŸÄ±nÄ±z paylaÅŸÄ±mlar baÅŸÄ±nÄ±za bela olabilir. YÄ±ldÄ±rÄ±m, OHAL'in 3 ay uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n da Meclis'te bu hafta gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸini sÃ¶yledi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: "Bu hafta iÃ§inde Afganistan'daki gÃ¶rev gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ± ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik bir kararÄ± da Meclisimiz gÃ¶rÃ¼ÅŸecek" dedi. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.