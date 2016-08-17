12:58, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Åžahabettin Harput Ankara'da yargÄ±lanacak





FETÃ– tutuklusu eski Bursa Valisi Harput'un dosyasÄ± Ankara'ya gÃ¶nderildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa'daÂ FFETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan eskiÂ Bursa Valisi Åžahabettin HarputÂ ile hakim ve savcÄ±larÄ±n davalarÄ± Ankara'da gÃ¶rÃ¼lecek. Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Harput ile hakim ve savcÄ±lar hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar tamamlandÄ±ktan sonra dosyalarÄ±Â Ankara'ya gÃ¶nderilecek. Harput, hakim ve savcÄ±lar ilerleyen gÃ¼nlerde Ankara'da hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.Â Harput, 28 Temmuz'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adli mercilerce tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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