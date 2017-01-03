12:58, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°srail'de "binlerce kayÄ±p Yemenli bebeÄŸin" akÄ±beti tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

Ä°srail'de, Ã§oÄŸunluÄŸu Yemenli Yahudi ailelerin olan ve 1950'lerde ortadan kaybolan bebeklerle ilgili devlet arÅŸivlerine uygulanan yasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konuyu yeniden Ã¼lke gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°srail'de, "Mizrahi" (DoÄŸulu) olarak adlandÄ±rÄ±lan Arap Ã¼lkelerinden gelen Yahudi ailelere ait bebeklerin akÄ±beti onlarca yÄ±ldÄ±r tartÄ±ÅŸma konusu. Ã‡oÄŸunluÄŸu Yemenli anne-babadan olan ve sayÄ±larÄ±nÄ±n bin 500 ile 5 bin arasÄ±nda olduÄŸu tahmin edilen bu bebekler 1948-54 arasÄ±nda gizemli bir ÅŸekilde ortadan kayboldu.

Ailelerine yetkililer tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼kleri sÃ¶ylenen bu bebeklerin cesetlerinin iade edilmemesi ve mezarlarÄ±nÄ±n gÃ¶sterilmemesi, olayÄ±n ÅŸimdiye kadar birkaÃ§ kez soruÅŸturulmasÄ±na raÄŸmen aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulamamÄ±ÅŸ olmasÄ± gibi nedenler bu gizemi daha da artÄ±rdÄ±. Hastanede kaybolan birÃ§ok bebek hakkÄ±nda ailelerine doÄŸum ya da Ã¶lÃ¼m sertifikasÄ± dahi verilmedi.

Mizrahi ailelere ait bu bebeklerin kaÃ§Ä±rÄ±larak zengin BatÄ±lÄ± Yahudi ailelere evlatlÄ±k verilmiÅŸ olabileceÄŸi ise en Ã§ok dile getirilen iddialar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

ARÅžÄ°VLER NET DEÄžÄ°L

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nce 2031 yÄ±lÄ±na kadar gizli kalmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan "kayÄ±p bebeklerle" ilgili devlet arÅŸivlerinde yer alan 200 binin Ã¼zerindeki belgenin internet Ã¼zerinden halka aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Netanyahu, aÃ§Ä±klamasÄ±nda "BugÃ¼n tarihi bir yanlÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zeltiyoruz. YaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±ldÄ±r aileler Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kaderini bilmiyordu. Åžimdi isteyen herkes Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin sahip olduÄŸu bilgilerin bulunduÄŸu sayfalara birkaÃ§ dakika iÃ§erisinde eriÅŸebilir." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

SÃ¶z konusu arÅŸivler geÃ§en hafta Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ halka aÃ§Ä±ldÄ± ancak ilk incelemeler, "Yemenli kayÄ±p bebekler" olarak bilinen gizemli olayÄ± aydÄ±nlatacak bilgilerin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

KayÄ±p Ã§ocuklar konusunu devlet arÅŸivlerinden araÅŸtÄ±rmakla gÃ¶revlendirilen Ä°srail BÃ¶lgesel Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanÄ± Tzachi Hanegbi, temmuz ayÄ±nda konuyla ilgili bir televizyon kanalÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda, "Bu Ã§ocuklarÄ± aldÄ±lar ve bir yerlere verdiler. Nereye olduÄŸunu bilmiyorum. Bunu hiÃ§bir zaman bilemeyebiliriz." demiÅŸti.

ZENGÄ°N AÄ°LELERE MÄ° SATILDILAR?

SÃ¶z konusu kayÄ±p bebeklerin aileleri adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ten Amram isimli sivil toplum kuruluÅŸunun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Racheli Said, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aÃ§Ä±lan arÅŸivlerin konuyu aydÄ±nlatacaÄŸÄ±na inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Belgeler toplanÄ±rken "bu bebekler kaÃ§Ä±rÄ±lmadÄ±" Ã¶n kabulÃ¼yle hareket edildiÄŸini sÃ¶yleyen Said, "Bizim elimizde belgeler var, ÅŸahsi tanÄ±klÄ±klar var. Bunlardan bazÄ±larÄ±nÄ± insanlarÄ±n kiÅŸisel hayatlarÄ±na zarar vermemek iÃ§in aÃ§Ä±klamÄ±yoruz, bazÄ±larÄ±nÄ± ise aÃ§Ä±kladÄ±k. Durum bÃ¶yle iken nasÄ±l olur da 'bu bekler kaÃ§Ä±rÄ±lmadÄ± Ã¶n kabulÃ¼ ile hareket edilebilir?" diye sordu.

Kendisi de Yemen asÄ±llÄ± bir Yahudi olan Said, bu bebeklerin bazÄ±larÄ±nÄ±n baÅŸka ailelere evlatlÄ±k verildiÄŸi bilgisine ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve bunlarÄ± evlatlÄ±k alan ailelerin Ã§oÄŸunun BatÄ± Ã¼lkelerinden gÃ¶Ã§ eden zengin Yahudi aileleri olduÄŸunu ifade etti.

SÃ¶zcÃ¼ Said, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nda birÃ§ok kiÅŸinin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸkencelerden dolayÄ± Ã§ocuk yapamaz duruma geldiÄŸini hatÄ±rlatarak, bu bebeklerin 1950'li yÄ±llarda kaybolduÄŸu da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda birÃ§ok ihtimalin gÃ¼ndeme gelebileceÄŸini dile getirdi.

Konunun insani olduÄŸu kadar siyasi boyutlarÄ± da olduÄŸunu vurgulayan Said, "Ä°srail devleti Ã¶ncelikle bu ailelere karÅŸÄ± bir suÃ§ iÅŸlendiÄŸini tanÄ±malÄ±dÄ±r. Ä°kinci olarak bu Ã§ocuklarÄ±n yerlerini tespit etmeli ve son olarak da bu acÄ±lÄ± ailelere tazminat Ã¶demelidir. Toplumda adalet duygusu ancak bÃ¶yle saÄŸlanÄ±r." dedi.

ACILI AÄ°LELER HÄ°KAYELERÄ°NÄ° ANLATTI

Amram sivil toplum kuruluÅŸu, bu ailelerden bazÄ±larÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek baÅŸlarÄ±na gelenler hakkÄ±nda topladÄ±ÄŸÄ± bilgileri de Anadolu AjansÄ± ile paylaÅŸtÄ±.

Amram'Ä±n tuttuÄŸu kayÄ±tlara gÃ¶re 29 Åžubat 1952 doÄŸumlu Yemen asÄ±llÄ± Tsiyon Salem beÅŸ aylÄ±kken hastalanarak Yafa'da bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. BirkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k tedavinin ardÄ±ndan hastane yetkilileri annesine Tsiyon'un taburcu edileceÄŸini, eve giderek yeni elbiselerini getirmesini sÃ¶ylemiÅŸ. Ancak anne hastaneye geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde kendisine oÄŸlunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve defnedildiÄŸi sÃ¶ylenmiÅŸ. AcÄ±lÄ± anne, aÄŸlayarak Ã§ocuÄŸunun cenazesini istemiÅŸ ancak kendisine Ã¶lÃ¼m veya defin sertifikasÄ± verilmeden hastaneden atÄ±lmÄ±ÅŸ.

BunlarÄ±n en ilginÃ§ olanlarÄ±ndan biri de 1951'de Yemenli bir ailenin Ã§ocuÄŸu olarak doÄŸan ancak baÅŸka bir aileye evlatlÄ±k verilen S.M'nin hikayesi. EvlatlÄ±k edinildiÄŸi kendisine sÃ¶ylenmeyen S.M, bÃ¼yÃ¼meye baÅŸladÄ±kÃ§a kendisi ile gerÃ§ek ailesi zannettiÄŸi kiÅŸiler arasÄ±ndaki fiziksel farklÄ±lÄ±ktan ÅŸÃ¼phelenerek gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrenebilmiÅŸ.

Fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nden dolayÄ± Yemen Yahudisi olduÄŸunu anlamasÄ± Ã¼zerine evlatlÄ±k edinen aile tarafÄ±ndan kendisine, biyolojik anne babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylenmiÅŸ. Konuyu araÅŸtÄ±ran S.M bunun gerÃ§ek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve anne babasÄ±nÄ±n saÄŸ olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmiÅŸ ancak onlara ulaÅŸmayÄ± henÃ¼z baÅŸaramamÄ±ÅŸ.

MEZAR BOÅž Ã‡IKTI

Amran'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "kayÄ±p bebek" hikayelerinden bir diÄŸeri de yine Yemen asÄ±llÄ±, 1948 doÄŸumlu Nechemia Sharabi'ye ait. KardeÅŸlerinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, Sharabi 2 buÃ§uk yaÅŸÄ±ndayken hastalanarak Tel Aviv'deki Hadassah Hastanesine kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Hastanedeki baba Ã§alÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan, "hastanede bekleyemeyeceÄŸi" gerekÃ§esiyle ertesi gÃ¼n gelmek Ã¼zere evine gÃ¶nderilmiÅŸ.

Ertesi gÃ¼n geri geldiÄŸinde Ã§ocuÄŸunun hastanedeki yataÄŸÄ±nÄ± boÅŸ gÃ¶ren baba, evladÄ±nÄ±n gece hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi haberini almÄ±ÅŸ. Ã‡ocuÄŸunun cenazesini isteyen babaya hastane yÃ¶netimi tarafÄ±ndan "Ã§oktan gÃ¶mÃ¼ldÃ¼" cevabÄ± verilmiÅŸ. Sharabi'nin kardeÅŸlerinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, Ã§ok dindar ve naif biri olan baba, bunun Ã¼zerine evine dÃ¶nmÃ¼ÅŸ. Evlat acÄ±sÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ atamayan baba bu olaydan birkaÃ§ yÄ±l sonra kalp krizi geÃ§irerek hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ.

BabanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kardeÅŸleri Sharabi'nin akÄ±betini araÅŸtÄ±rmaya devam etmiÅŸ. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± cenaze iÅŸleri kurumu olan Chevra Kadisha'ya baÅŸvuran kardeÅŸler, Sharabi'nin mezarÄ±nÄ±n nerede olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmiÅŸ ancak ÅŸÃ¼phelerini gidermek iÃ§in mezarÄ± kazdÄ±rdÄ±klarÄ±nda, iÃ§inin boÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rmÃ¼ÅŸler.

Kaynak: AA