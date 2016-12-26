13:07, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Bir FETÃ– operasyonu da Ä°zmir'de





Bergama ve KÄ±nÄ±k ilÃ§elerindeki operasyonlarda 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'in Bergama ve KÄ±nÄ±k ilÃ§elerinde, FETÃ–/PDYâ€™ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 17 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bergama Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Bergama ve KÄ±nÄ±k ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 26 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, Bergama ve KÄ±nÄ±k kaymakamlÄ±klarÄ±nda gÃ¶revli memurlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10'u kadÄ±n 17 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HaklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan 3 ÅŸÃ¼phelinin ise arandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. ÅžÃ¼pheliler, iÅŸlemleri iÃ§in Bergama Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â

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