13:14, 03 Ocak 2017 SalÄ±

OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 14'e Ã§Ä±ktÄ±





OrtakÃ¶y'de Reina'ya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 14'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 14'e yÃ¼kseldi. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bir gece kulÃ¼bÃ¼ne gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 65 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikten sonra olay yerinden kaÃ§an terÃ¶ristin aranmasÄ±na devam ediyor. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n failine dair ihtimallerin ÅŸekillenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n henÃ¼z belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Ã–te yandan, Reuters saldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

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