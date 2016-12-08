13:27, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerin duruÅŸmasÄ± 10 Ocak'ta





Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 10 Ocak'ta gÃ¶rÃ¼lecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci asker 10 Ocak'ta yargÄ±lanacak. 15 Temmuz'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopter ile Yunanistanâ€™a kaÃ§an 8 darbecinin TÃ¼rkiye'ye iadesiyle ilgili kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Atina'daki temyiz mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len Ã¼Ã§ ayrÄ± duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, 3 asker iÃ§in iade talebi kabul edilmiÅŸ, 5 askere yÃ¶nelik iade talepleri ise reddedilmiÅŸti. Yunan temyiz mahkemeleri baÅŸsavcÄ±sÄ± Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili YÃ¼ksek Mahkemeâ€™ye itirazda bulunurken, mahkemenin TÃ¼rkiye'ye iadeleri yÃ¶nÃ¼nde karar verdiÄŸi 3 darbeci asker de temyiz baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.

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