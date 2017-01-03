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16:19, 03 Ocak 2017 SalÄ±
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13:28, 03 Ocak 2017 SalÄ±

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Memur ve emeklilerin zamlÄ± maaÅŸlarÄ± belli oldu
Memur ve emeklilerin zamlÄ± maaÅŸlarÄ± belli oldu

Memur maaÅŸ katsayÄ±larÄ±, yÃ¼zde 3'lÃ¼k ocak ayÄ± zammÄ±na gÃ¶re yeniden belirlenirken her yÄ±l ocak ve temmuz ayÄ±nda SSK ve BaÄŸ-Kur emeklisinin beklediÄŸi zam oranlarÄ± da belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, aÃ§Ä±klanan enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na iliÅŸkin enflasyon farkÄ± Ã§Ä±kmadÄ±, memur maaÅŸ katsayÄ±sÄ± ocak ayÄ± itibarÄ±yla 0,096058'e, taban aylÄ±k katsayÄ±sÄ± 1,503595'e, yan Ã¶deme katsayÄ±sÄ± da 0,030462'ye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

SÃ¶z konusu dÃ¼zenlemenin ardÄ±ndan aile ve Ã§ocuk yardÄ±mÄ± almak kaydÄ±yla mÃ¼steÅŸar maaÅŸÄ±, 9 bin 498 liradan 9 bin 787 liraya, genel mÃ¼dÃ¼r maaÅŸÄ± ise 8 bin 335 liradan 8 bin 589 liraya Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶ylece mÃ¼steÅŸar ve genel mÃ¼dÃ¼r maaÅŸÄ±nda yÃ¼zde 3,04 artÄ±ÅŸ meydana geldi.

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