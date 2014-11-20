13:40, 03 Ocak 2017 SalÄ±

TSK'nÄ±n Afganistan'da gÃ¶rev sÃ¼resi uzatÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TSK unsurlarÄ±nÄ±n, NATO'nun Afganistan'daki kararlÄ± destek misyonu ve devamÄ± kapsamÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilmesine iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunuldu. Tezkerenin bu hafta iÃ§erisinde TBMM Genel Kurulu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi bekleniyor.

Tezkereye iliÅŸkin Bakanlar Kurulu Prensip KararÄ±'nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyi'nin kararlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ve 5 AralÄ±k 2001 tarihli Bonn KonferansÄ± sonuÃ§larÄ± uyarÄ±nca, Afganistan hÃ¼kÃ¼metinin gÃ¼venlik durumunun iyileÅŸtirilmesi ve kendi gÃ¼venlik kabiliyetlerinin oluÅŸturulmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak amacÄ±yla 2001 yÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± GÃ¼venlik ve YardÄ±m Kuvveti (Ä°SAF) oluÅŸturulduÄŸu anÄ±msatÄ±ldÄ±.

2003 yÄ±lÄ±nda bu kuvvetin sorumluluk alanÄ±nÄ±n BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±yla Kabil'in Ã¶tesine geniÅŸletilerek, stratejik komuta, kontrol ve eÅŸgÃ¼dÃ¼mÃ¼ NATO Daimi Konseyi'nin 16 Nisan 2003 tarihli kararÄ±yla NATO tarafÄ±ndan Ã¼stlenildiÄŸinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± prensip kararÄ±nda, TSK'nÄ±n da TBMM'nin 10 Ekim 2001 tarihinde verdiÄŸi yetki temelinde, Afganistan'da Ä°SAF harekatÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

KARAR

Prensip kararÄ±nda, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verildi:

"NATO devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±, 20-21 MayÄ±s 2012 tarihlerinde Åžikago'da ve 4-5 EylÃ¼l 2014 tarihlerinde Galler'de gerÃ§ekleÅŸtirilen zirvelerde, Afganistan'Ä±n mutabakatÄ±yla ISAF'Ä±n bitiminden sonra Afganistan'da muharip olmayan KararlÄ± Destek Misyonunun baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±r. SÃ¶z konusu Misyon Ã¼lke genelinde gÃ¼venlik sorumluluÄŸunu Ã¼stelenecek Afgan Ulusal GÃ¼venlik GÃ¼Ã§leri'ne eÄŸitim, danÄ±ÅŸmanlÄ±k ve yardÄ±m saÄŸlamaktadÄ±r.

Afganistan ile kÃ¶klÃ¼ kardeÅŸlik ve dostluk iliÅŸkileri bulunan TÃ¼rkiye, Afganistan'Ä±n milli birliÄŸi ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± her zaman desteklemiÅŸ; Afgan halkÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ, istikrar ve refah iÃ§inde yaÅŸamasÄ±nÄ± teminen, her alanda Afganistan ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olmuÅŸtur. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlÄ± dÄ±ÅŸ yardÄ±m programlarÄ±ndan birini Afganistan'da yÃ¼rÃ¼tmekte olan Ã¼lkemiz, 6.1.2015 tarihli TBMM kararÄ± temelinde sÃ¶z konusu Misyona katkÄ±da bulunmaktadÄ±r.

NATO devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±, 8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde VarÅŸova'da dÃ¼zenlenen Zirvede, 2016 yÄ±lÄ± sonrasÄ±nda da misyon kapsamÄ±nda Afganistan'a saÄŸlanmakta olan katkÄ±larÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebileceÄŸini taahhÃ¼t etmiÅŸlerdir. Bu Ã§erÃ§evede, Misyona katkÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin Afganistan ile ikili iliÅŸkilerimizin ve bÃ¶lgede izlemekte olduÄŸumuz faal dÄ±ÅŸ politikamÄ±zÄ±n doÄŸal bir uzantÄ±sÄ±nÄ±n oluÅŸturacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilmektedir."

Bakanlar Kurulu Prensip KararÄ±nda; bu mÃ¼lahazalar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, hudut, ÅŸÃ¼mul, miktar ve zamanÄ± hÃ¼kÃ¼metÃ§e takdir ve tespit olunacak ÅŸekilde, TSK unsurlarÄ±nÄ±n NATO'nun Afganistan'da icra edeceÄŸi KararlÄ± Destek Misyonu ve devamÄ± kapsamÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilmesi, aynÄ± amaÃ§lara yÃ¶nelik olmak Ã¼zere yabancÄ± silahlÄ± kuvvetlerin anÄ±lan misyona katÄ±lmak amacÄ±yla TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'de bulunmasÄ± ve bunlara imkÃ¢n saÄŸlayacak dÃ¼zenlemelerin hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan belirlenecek esaslara gÃ¶re yapÄ±lmasÄ± iÃ§in, 6 Ocak 2015 tarihinde TBMM kararÄ±yla hÃ¼kÃ¼mete verilen iznin iki yÄ±l sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ± istendi.Â