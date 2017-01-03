YÄ±lÄ±n son ayÄ±nda PKK'ya aÄŸÄ±r darbe

TÃ¼rkiye'nin barÄ±ÅŸ ve huzurunu bozmaya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtiren, sivilleri, Ã§ocuklarÄ± dahi hedef almaktan Ã§ekinmeyen PKK'ya yÃ¶nelikÂ 2016Â yÄ±lÄ±nÄ±n son ayÄ±ndakiÂ operasyonlarda 170 PKK Ã¼yesiÂ etkisiz hale getirildi.
Ãœlke genelinde barÄ±ÅŸ ve huzur ortamÄ±nÄ± bozmayÄ± hedefleyen, Ã§ocuk, genÃ§ ve yaÅŸlÄ± ayÄ±rt etmeksizin yaptÄ±ÄŸÄ±Â saldÄ±rÄ±larÄ±nda sivilleri dahi hedef alan PKK mensuplarÄ±na karÅŸÄ± TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n (EGM) amansÄ±z takibi devam ediyor.
YÄ±l boyunca "gece, gÃ¼ndÃ¼z, ÅŸehir merkezi ya da kÄ±rsal" demeden yurt iÃ§indekiler baÅŸta olmak Ã¼zere yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da PKK'lÄ±larÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, PKK'ya aralÄ±k ayÄ±nda da aÄŸÄ±r darbe vurdu.
1-31 AralÄ±k 2016 tarihinde, PKK'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 55 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu. AralarÄ±nda genÃ§, yaÅŸlÄ± ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda, 166 sivil yaralandÄ±. Operasyon ve saldÄ±rÄ±larda yaralanan 57 asker de tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¼lkenin barÄ±ÅŸ ve huzurunu bozmaya yÃ¶nelik bu saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren PKK'ya yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda hava ve kara operasyonlarÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
AralÄ±k ayÄ±ndaki operasyonlarda 170 PKK Ã¼yesi, (110 Ã¶lÃ¼, 18 teslim, 42 yakalanan) etkisiz hale getirildi.
PKK ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik olmak Ã¼zere pek Ã§ok ilde aralÄ±k ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda bin 146 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Bu kiÅŸilerden aralarÄ±nda HDP ve DBP'li yÃ¶netici ve belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 604'Ã¼ tutuklandÄ±.
TSK'nÄ±n DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸuda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar, zorlu arazi ve Ã§etin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarda dahi hÄ±z kesmeden devam ediyor.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, PKK'ya yÃ¶nelik Hakkari Ã‡ukurca, Åžemdinli, AÄŸrÄ± DoÄŸubayazÄ±t, ÅžÄ±rnak merkez, FaraÅŸin, Bestler-Dereler, BeytÃ¼ÅŸÅŸebap, Tunceli merkez, Bali Deresi BÃ¶lgesi, Batman Sason, BingÃ¶l merkez, OrtaÃ§anak ile MuÅŸ Åženyayla ve Bitlis bÃ¶lgelerinde orta ve bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± operasyonlar dÃ¼zenlendi.
KÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±ndaki olumsuzluklara raÄŸmen kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda PKK'nÄ±n birÃ§ok sÃ¶zde eyalet sorumlusu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AÄŸÄ±r kayÄ±plar verilmesi ve sÃ¶zde sorumlularÄ±n etkisiz hale getirilmesiyle bÃ¶lgedeki PKK Ã¼yeleriÂ daÄŸÄ±lma noktasÄ±na geldi.
Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda profesÃ¶rlerin de bulunduÄŸu 14'Ã¼ tutuklu 45 akademisyen hakkÄ±nda, hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianameyi kabul etti.
HDP'li Ayhan Bilgen, Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'a seslenerek, "Meclis BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nden geÃ§eni yapamamasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engel, tehdit, baskÄ± ne olabilir?" dedi
OHAL'in Ã¼Ã§ ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ± TBMM'de bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek...
Adana'da FETÃ– kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan ve 62 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda Adana 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, gÃ¶revsizlik kararÄ± verdi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla sosyal medyada Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ve devleti aÅŸaÄŸÄ±layan hesaplarÄ±n belirlenmesi amacÄ±yla TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde 10 kiÅŸilik ekip oluÅŸturuldu.
BeÅŸiktaÅŸ'ta Åžehitler Tepesi'ne yakÄ±n bir mesafeye bÄ±rakÄ±lan motosiklet polisi alarma geÃ§irdi
BahÃ§eli, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ve referandumda evet oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Bodrum'da yakalanan Pakistan uyruklu 48 kaÃ§ak, AydÄ±n GÃ¶nderme Merkezi'ne sevk edildi
Dolar/TL, beklentiyi aÅŸan enflasyon rakamÄ± ve dolardaki kÃ¼resel deÄŸer kazancÄ±yla yÃ¼zde 1'i aÅŸan yÃ¼kseliÅŸle tarihi rekor kÄ±rdÄ±
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™na suikast ihbarÄ± Ã¼zerine zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edildi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± ilanÄ± yayÄ±nlandÄ±. BakanlÄ±k personel alÄ±mÄ± ile 2017 yÄ±lÄ±nda 810 yeni personeli bÃ¼nyesine dahil edecek.
TÃ¼rkiye genelinde barÄ±ÅŸ ve huzuru bozmayÄ± hedef alan PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik operasyonlarda, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda 170 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) Afganistan'daki gÃ¶rev sÃ¼resi 2 yÄ±l daha uzatÄ±lÄ±yor
Memur maaÅŸ katsayÄ±larÄ±, yÃ¼zde 3'lÃ¼k ocak ayÄ± zammÄ±na gÃ¶re yeniden belirlenirken her yÄ±l ocak ve temmuz ayÄ±nda SSK ve BaÄŸ-Kur emeklisinin beklediÄŸi zam oranlarÄ± da belli oldu