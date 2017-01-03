13:52, 03 Ocak 2017 SalÄ±

YÄ±lÄ±n son ayÄ±nda PKK'ya aÄŸÄ±r darbe

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin barÄ±ÅŸ ve huzurunu bozmaya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtiren, sivilleri, Ã§ocuklarÄ± dahi hedef almaktan Ã§ekinmeyen PKK'ya yÃ¶nelikÂ 2016Â yÄ±lÄ±nÄ±n son ayÄ±ndakiÂ operasyonlarda 170 PKK Ã¼yesiÂ etkisiz hale getirildi.

Ãœlke genelinde barÄ±ÅŸ ve huzur ortamÄ±nÄ± bozmayÄ± hedefleyen, Ã§ocuk, genÃ§ ve yaÅŸlÄ± ayÄ±rt etmeksizin yaptÄ±ÄŸÄ±Â saldÄ±rÄ±larÄ±nda sivilleri dahi hedef alan PKK mensuplarÄ±na karÅŸÄ± TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n (EGM) amansÄ±z takibi devam ediyor.

YÄ±l boyunca "gece, gÃ¼ndÃ¼z, ÅŸehir merkezi ya da kÄ±rsal" demeden yurt iÃ§indekiler baÅŸta olmak Ã¼zere yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da PKK'lÄ±larÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, PKK'ya aralÄ±k ayÄ±nda da aÄŸÄ±r darbe vurdu.

1-31 AralÄ±k 2016 tarihinde, PKK'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 55 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu. AralarÄ±nda genÃ§, yaÅŸlÄ± ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda, 166 sivil yaralandÄ±. Operasyon ve saldÄ±rÄ±larda yaralanan 57 asker de tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

604 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¼lkenin barÄ±ÅŸ ve huzurunu bozmaya yÃ¶nelik bu saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren PKK'ya yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda hava ve kara operasyonlarÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

AralÄ±k ayÄ±ndaki operasyonlarda 170 PKK Ã¼yesi, (110 Ã¶lÃ¼, 18 teslim, 42 yakalanan) etkisiz hale getirildi.

PKK ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik olmak Ã¼zere pek Ã§ok ilde aralÄ±k ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda bin 146 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bu kiÅŸilerden aralarÄ±nda HDP ve DBP'li yÃ¶netici ve belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 604'Ã¼ tutuklandÄ±.

Â

TSK'nÄ±n DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸuda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar, zorlu arazi ve Ã§etin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarda dahi hÄ±z kesmeden devam ediyor.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, PKK'ya yÃ¶nelik Hakkari Ã‡ukurca, Åžemdinli, AÄŸrÄ± DoÄŸubayazÄ±t, ÅžÄ±rnak merkez, FaraÅŸin, Bestler-Dereler, BeytÃ¼ÅŸÅŸebap, Tunceli merkez, Bali Deresi BÃ¶lgesi, Batman Sason, BingÃ¶l merkez, OrtaÃ§anak ile MuÅŸ Åženyayla ve Bitlis bÃ¶lgelerinde orta ve bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± operasyonlar dÃ¼zenlendi.

KÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±ndaki olumsuzluklara raÄŸmen kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda PKK'nÄ±n birÃ§ok sÃ¶zde eyalet sorumlusu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AÄŸÄ±r kayÄ±plar verilmesi ve sÃ¶zde sorumlularÄ±n etkisiz hale getirilmesiyle bÃ¶lgedeki PKK Ã¼yeleriÂ daÄŸÄ±lma noktasÄ±na geldi.