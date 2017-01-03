14:02, 03 Ocak 2017 SalÄ±

KÄ±rgÄ±zistan'dan OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±





KÄ±rgÄ±zistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ±nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ±na dair haberleri incelediÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rgÄ±zistan gÃ¼venlik servisi, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla iliÅŸkili olarak TÃ¼rk yetkililerle irtibat halinde olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Reuters'Ä±n haberine gÃ¶re, KÄ±rgÄ±zistan gÃ¼venlik servisi, saldÄ±rganÄ±n KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ± olduÄŸuna dair haberleri doÄŸrulamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼n, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen saldÄ±rganÄ±n KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ± olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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