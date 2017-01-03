KÄ±rgÄ±zistan'dan OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±rgÄ±zistan gÃ¼venlik servisi, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla iliÅŸkili olarak TÃ¼rk yetkililerle irtibat halinde olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Reuters'Ä±n haberine gÃ¶re, KÄ±rgÄ±zistan gÃ¼venlik servisi, saldÄ±rganÄ±n KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ± olduÄŸuna dair haberleri doÄŸrulamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼n, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen saldÄ±rganÄ±n KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ± olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
MOSSAD, Ä°srail gazetelerine ve sosyal medya sitelerine verdiÄŸi ilanda Ä°srailli kadÄ±nlarÄ± saflarÄ±na katma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±
Ã‡in'in kuzey ve doÄŸu bÃ¶lgelerinde artan hava kirliliÄŸi nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n iÃ§in "Ulusal KÄ±rmÄ±zÄ± Alarm" verildi
KÄ±rgÄ±zistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ±nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ±na dair haberleri incelediÄŸini duyurdu
Ã‡oÄŸunluÄŸu Yemenli Yahudi ailelerin olan ve 1950'lerde "ortadan kaybolan" binlerce bebekle ilgili devlet arÅŸivlerine uygulanan yasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konuyu yeniden Ã¼lke gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde 34 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya'nÄ±n Pasifik Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼mamiral Mikhailov, terÃ¶rizm ve korsanlarla mÃ¼cadelede Filipinler'e destek vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Nijer'de Boko Haram'Ä±n 15 mensubunun gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
BAE vatandaÅŸlarÄ±na "Ä°kinci bir bildirime kadar TÃ¼rkiye'ye seyahat planlarÄ±nÄ±zÄ± erteleyin" uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Rusyaâ€™da enflasyon 2015 yÄ±lÄ±na oranla geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 5,4 geriledi
Rus Rosneft ÅŸirketi Almanya'daki petrol pazarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 12'sini ele geÃ§irdi
Rusya'da gÃ¶zaltÄ±nda Ã¶lenler hakkÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada geÃ§en yÄ±l 100 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
BugÃ¼n baÅŸlayan GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Park'Ä±n yargÄ±lanmasÄ±nda Park, duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±
Yemen'de Husilerin kontrolÃ¼ndeki farklÄ± ÅŸehirlerde bulunan 4 Ã¼niversitede dÃ¶rt aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan gÃ¶revli ve akademisyenlerin greve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
ArakanlÄ± sivillere iÅŸkence yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen 3 Myanmar gÃ¼venlik gÃ¶revlisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Suudi Arabistan 2018 yÄ±lÄ±na Ã–zbekistan iÃ§in hac kotasÄ±nÄ± yÃ¼kseltmeyecek
Ã‡ek radyosu, vatandaÅŸlarÄ±n kendilerini savunma amaÃ§lÄ± silah kullanÄ±mÄ±na izin veren bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu