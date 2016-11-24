14:05, 03 Ocak 2017 SalÄ±

TEOG sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Temel EÄŸitimden OrtaÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ (TEOG) sistemi kapsamÄ±nda, 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik 23 ve 24 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenen birinci dÃ¶nem ortak sÄ±nav sonuÃ§larÄ± "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" Ã¼zerinden aÃ§Ä±klandÄ±.

TEOG sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±, MEB tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilerle paylaÅŸÄ±ldÄ±. Daha iyi bir lisede okumak Â isteyen Ã¶ÄŸrencilerin bÃ¼yÃ¼k emekler verip katÄ±lÄ±m gÃ¶sterdiÄŸi TEOG sÄ±nav sonuÃ§larÄ±, 3 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenci ve velilerin eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±. TEOG 1. dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±nav sonucunda alacaklarÄ± puana gÃ¶re ikinci dÃ¶neme daha iddialÄ± hazÄ±rlanacak olan Ã¶ÄŸrenciler, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°nternet sitesi Ã¼zerinden Ã¶ÄŸrenebilecek

TEOG 2. DÃ–NEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Bir yandan sonuÃ§larÄ± araÅŸtÄ±ran diÄŸer yandan sÄ±nava hazÄ±rlanmaya devam eden Ã¶ÄŸrenciler, bir yandan da TEOG

2. dÃ¶nem sÄ±nav tarihlerini sorgulamaya baÅŸladÄ±. Peki, 2. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ± ne zaman yapÄ±lacak? TEOG 2.

dÃ¶nem sÄ±navlarÄ± 26 Nisan - 27 Nisan 2016 tarihinde yapÄ±lacak. Mazeret sÄ±navlarÄ± ise 20 MayÄ±s - 21 MayÄ±s

2016 tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸecek.