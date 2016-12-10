Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yeni personel alÄ±mÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda sÃ¼rÃ¼yor. Devlet kurumlarÄ±nda gÃ¶rev yapmak isteyenler bu kapsamda yapÄ±lacak alÄ±mlara ilgi gÃ¶steriyor.
YayÄ±mlanan ilana gÃ¶re Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± ile 810 yeni personel gÃ¶reve baÅŸlayacak. Bu personeller icra katibi olarak istihdam edilecekler.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± memur alÄ±mÄ± kapsamÄ±nda baÅŸvuru yapacak adaylar baÅŸvurularÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. AyrÄ±ca baÅŸvuru formu ve tarihleri de baÅŸvuru yapacaklarÄ±n en fazla merak ettikleri konular arasÄ±nda yer alÄ±yor.
BAÅžVURULAR NASIL OLACAK?
AdaylarÄ±n belirlenen baÅŸvuru dÃ¶neminde icra katipliÄŸi sÄ±navÄ± baÅŸvuru formu, diploma veya mezuniyet belgesinin ya da Ã¶ÄŸrenim yabancÄ± Ã¼lkede yapÄ±lmÄ±ÅŸ ise denklik belgesinin aslÄ±, kurumca veya belgenin verildiÄŸi yer yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumunca onaylanmÄ±ÅŸ Ã¶rneÄŸi, KPSS-2016 sÄ±nav sonuÃ§ belgesi, Ã¶rgÃ¼n eÄŸitim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini baÅŸarÄ± ile tamamladÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin belge veya Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylÄ± ya da kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca dÃ¼zenlenen kurslardan alÄ±nmÄ±ÅŸ daktilo veya bilgisayar sertifikasÄ± ile birlikte sÄ±nav birimine ya da sÄ±nav evrakÄ±nÄ±n sÄ±nav birimine gÃ¶nderilmesi iÃ§in mahalli Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±na mÃ¼racaat etmeleri gerekiyor.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± ÅŸartlarÄ±
*TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olmak,
*Merkezi sÄ±navÄ±n (KPSS-2016) yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla otuz beÅŸ yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olmak (01/01/1981 ve sonrasÄ± doÄŸumlu olanlar),
*Merkezi sÄ±navda (KPSS-2016'da lisans mezunlarÄ± iÃ§in KPSSP-3, Ã¶nlisans mezunlarÄ± iÃ§in KPSSP-93, ortaÃ¶ÄŸretim mezunlarÄ± iÃ§in KPSSP-94 puan tÃ¼rÃ¼nden) en az 70 puan almÄ±ÅŸ olmak,
*GÃ¶rev yapmasÄ±na engel olabilecek akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± bulunmamak, *GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± sonucu olumlu olmak,
*TÃ¼rk Ceza Kanununun 53 Ã¼ncÃ¼ maddesinde belirtilen sÃ¼reler geÃ§miÅŸ olsa bile; kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± bir yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle hapis cezasÄ±na ya da affa uÄŸramÄ±ÅŸ olsa bile devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, zimmet, irtikap, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suÃ§tan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama veya kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan mahkÃ¼m olmamak,
*Kamu haklarÄ±ndan mahrum bulunmamak,
*Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmemiÅŸ olmak ya da askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmiÅŸ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmÄ±ÅŸ yahut ertelenmiÅŸ veya yedek sÄ±nÄ±fa geÃ§irilmiÅŸ olmak,
*En az lise veya dengi okul mezunu olup, Ã¶rgÃ¼n Ã¶ÄŸretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgelemek veya baÅŸvuru tarihinde Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylÄ± veya kamu kurumu ve kuruluÅŸlarÄ±nca dÃ¼zenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasÄ±na sahip bulunmak,
*Uygulama sÄ±navÄ±nda ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olmak ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±malarÄ± gerekmektedir.
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