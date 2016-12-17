14:25, 03 Ocak 2017 SalÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edildi





CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™na suikast ihbarÄ± Ã¼zerine zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™na suikast ihbarÄ± Ã¼zerine zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edildi. Â

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