14:31, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Dolar/TL 'enflasyon' sonrasÄ± rekor tazeledi





Dolar/TL, beklentiyi aÅŸan enflasyon rakamÄ± ve dolardaki kÃ¼resel deÄŸer kazancÄ±yla yÃ¼zde 1'i aÅŸan yÃ¼kseliÅŸle tarihi rekor kÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Dolar/TL, dolar endeksindeki hÄ±zlÄ± yÃ¼kseliÅŸ ve 2016 yÄ±lÄ± enflasyon verisininÂ ardÄ±ndan 3,60'a Ã§Ä±karak tarihi zirvesini gÃ¶rdÃ¼. GÃ¼neÂ yatay bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan dolar/TL, aÃ§Ä±klanan 2016 yÄ±lÄ± enflasyon verisinin yÃ¼zde 8,53 ile piyasa beklentilerini aÅŸmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra dolar endeksindeki deÄŸer kazancÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼kseliÅŸe geÃ§erek 3,60'Ä± gÃ¶rdÃ¼. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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